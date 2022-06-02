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【搶劫誤殺】跟蹤女廚工13分鐘後搶金鏈　事主疑跌傷頭部致死兩男認誤殺候判

社會 15:38 2022/06/02

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(資料圖片)

55歲快餐店女廚工上班途中，遭兩名無業男跟蹤13分鐘後，於商場內被搶劫價值1.5萬元金鏈。事主其後如常上班，及因後耳受傷而回家休息。事主返家後，兒子發現其後腦腫脹及流血送院。事主送院後被發現蛛網膜下腔出血，留院6天後死亡。涉案兩男其後被捕，警誡下1人承認搶金鏈，另1人稱曾看見事主躺在地上揮手擬求救，惟未有理會。兩人今（2日）於高等法院承認誤殺罪，還押至下周四（9日）判刑。

被告陳麗明（58歲）及羅健強（59歲），兩人承認1項誤殺罪，控罪指兩人於2020年5月29日，不合法地殺害女子練麗芬。

法官指出基於次被告否認參與搶劫過程，問及控方其承認誤殺之基礎。控方指兩人屬共同犯案，根據閉路電視片段，兩被告於搶劫事件發生前，跟蹤事主13分鐘，顯示是有計劃犯案。

控方指兩名被告均無業，過往曾有與盜竊有關刑事紀錄，分別於2019年8月及5月出獄。

代表律師求情指，首被告對於事件導致事主死亡深感懊悔，案件並非精心策劃，事件涉及搶奪金鏈，所涉武力相對較少，事主確切死亡原因則不得而知，惟根據其傷勢與跌倒吻合，望法官考慮到被告認罪，判處較短刑期監禁。次被告代表律師則指，次被告事後感後悔，重犯機會低，望法官從輕發落。法官押後至下周四（9日）判刑，被告還押候判。

案發時事主於快餐店任職廚房工作，2020年5月24日早上10時，事主離家到長沙灣宇晴軒上班。及至早上約11時，同事發現事主後耳有1吋半傷勢，遂著她請病假。事主回家後，其子發現事主用手掩後腦，流鼻血、後腦腫脹及出血，相信事主被物件從高處墮下擊傷，遂報警送院。經檢驗後事被發現腦幹及蛛網膜下腔出血，同月29日不治。兒子其後發現事主所戴價值1.5萬元金鏈不翼而飛。

驗屍報告顯示，死者後腦有5厘米紅腫，死因為頭部受傷及支氣管肺炎，頭部傷勢或因跌傷所造成，沒有掙扎或自衛造成之傷勢，支氣管肺炎則因頭部嚴重受創引致併發症。

警方翻查閉路電視片段，發現死者於10時03分沿基隆街往桂林街方向行走，兩名被告一直尾隨，及至10時18分，死者行經一地盤，首被告尾隨，次被告則距離約15米，首被告突然往相反方向奔跑至菜巿場，次被告見狀追上，兩人其後同行。死者約於10時半在發祥街過馬路，其間曾坐下休息，及至11時19分返回寓所。

兩被告於同月30日被捕，首被告警誡下承認搶金鏈，他稱案發日因沒有錢買毒品，遂相約次被告見面。首被告看見死者後尾隨她，相信次被告當時跟隨他，首被告搶奪金鏈後變賣，給予2,000元次被告，其餘用作買毒品。

次被告警誡下稱沒有參與搶奪金鏈，案發日與首被告見面，首被告指死者有錢，他以為死者欠下首被告債務。及後首被告突然搶奪死者金鏈，次被告聽到死者高呼「唉吖」，並看見對方躺在地上及舉手擬求救，次被告大驚下離開。

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記者：林育慧

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