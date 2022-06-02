【熱量陷阱】拆解鹼水粽不致胖謬誤　營養師教3招邊吃粽邊減肥攻略

▲ 愛粽人士佳音，營養師教3招邊吃粽邊減肥攻略。

上回提及男朋友買了裹蒸糭回家應節，知道即使去掉了五花腩仍會致肥後，便把剩餘的糭子都送給同事。今個星期他卻重蹈覆轍⋯⋯

回家打開冰箱，裏面放滿了鹼水糭: 有豆沙餡、有蓮蓉餡，他更說：「你説五花腩的脂肪會溶到糯米和綠豆中，但臨近佳節卻到處都在賣糭，實在很難抵抗其誘惑，所以我今次買了半打鹼水糭回家！既可應節又不會致肥！」

我說：「我的確有說過裹蒸糭高脂肪和高卡路里，但卻沒説過鹼水糭就不致肥呀！」

▲ 一隻約220克豆沙鹼水糭便有405卡，約2碗飯的熱量。當中含有2茶匙油和4茶匙糖呢！（iStock圖片）

「鹼水糭主要成份為糯米和鹼水，但餡料則加入了紅豆或蓮蓉、砂糖和植物油。一隻約220克豆沙鹼水糭便有405卡，約2碗飯的熱量。當中含有2茶匙油和4茶匙糖呢！如果再沾上砂糖，吃掉6隻鹼水糭後，相信升至少1磅⋯⋯」我續解釋説。

男朋友仰天長歎：「那豈不是又要把糭子送人？我只想好好應節但又不會肥，減肥好難呢！」

應節當然要吃糭子，減肥也要過節，謹記3招，邊吃糭子邊減肥相信並不難呢！

1.進食份量要控制，例如整個端午節期間控制分量於兩隻內。

2.將其餘餐數的油份扣減。

3.配合運動。

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）