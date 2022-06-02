【6.4集會】警方指有人鼓吹他人到維園參與未經批准集結　強調當日會部署足夠警力

▲ 警方指有人鼓吹他人到維園參與未經批准集結，強調當日會部署足夠警力。（資料圖片）

本周六（4日）為六四事件發生後第33周年，警方指有人在社交平台鼓吹他人於6月4日到維園參與未經批准集結，強調警方當日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，至今警方未有收到任何6月4日的公眾集會申請，提醒市民切勿參與經批准集結。

港島總區高級警司(行動)廖珈奇今日（2日）表示，警方留意到有人透過不同途徑宣傳、鼓吹及煽動其他人於6月4日到銅鑼灣維多利亞公園一帶參與未經批准集結。他指過往6月4日在維園一帶均有大量人群聚集，故特別提醒市民切勿參與經批准集結，而至今警方未有收到任何6月4日的公眾集會申請。他強調市民一般行街是沒有問題，呼籲公眾周六勿參與任何非法集結，若響應號召參與6月4日集會或會觸犯法例。

廖珈奇指，警方當日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，阻止違法事情發生，亦會有專案隊在現場搜證。被問到警方會否參考去年做法關閉維園，廖珈奇回應表示，今年情況與去年有所不同，去年關閉維園部分範圍是因有人已入紙申請舉行集會，而今年暫時只有人在網上呼籲，會觀察事態發展再作考慮。

被問到一個人自發到維園紀念六四事件、或在其他地方紀念會否觸犯法例，廖珈奇回應指，即使一個人自行到維園紀念，但若有其他人在同樣時間、地方，做同樣的事情，有着同樣的目的，即為公眾聚集，需要根據《公安條例》作申請。

警方重申，參與或宣傳未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪，最高可被判處監禁5年。同時，宣傳或者公布任何未經批准的公眾集會，最高可被判處監禁12個月。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

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記者：李榮忠