【第五波疫情】今日新增489宗感染個案　當中快測陽性呈報涉319宗【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（2日）下午出席記者會，交代最新疫情。

本港今日新增489宗確診，當中170宗屬核酸陽性、319宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達120.1萬宗確診。

【17:00】

張竹君指，疫情2年以來，可發現新冠病毒傳染力非高，會脫下口罩的地方便有機會出現爆發，食肆酒吧會有一定風險，故才要使用疫苗通行證，即使有傳播亦不會有嚴重後果，呼籲若市民要前往去高危地點，應要打齊針。

她續稱，BA.2.12.1在社會上有傳播，部分個案找不到有流行病學關連。她表示，打針後BA.2.12.1便如同BA.2，如市民曾感染BA.2，亦未必會容易被BA.2.12.1感染，疫苗對於防止嚴重、死亡情況有效。

【16:55】

張竹君指，快測覆核呈陰性情況，比例上由以往的少於10%，到最近明顯高比例。

【16:50】

張竹君指，猴痘潛伏期長達2至3星期，香港出現個案不奇怪。她又指猴痘通過緊密接觸人傳人傳染，社區有廣泛爆發機會相對不大。

關慧敏稱，醫管局有密切留意疫情，包括世界各地臨床醫療數據，會繼續和藥廠密切磋商，有需要會購入合適藥物。

【16:48】昨新增1宗死亡個案

今新增1宗死亡個案，涉及一名64歲女子，已接種2針疫苗，有長期病患，曾進行心瓣手術，需要服食薄血藥。她亦患有紅斑狼瘡及心率不正常。她在5月5日因腳腫及凝血功能有問題留院觀察及接受治療，入院核酸檢測呈陽性，病毒CT值33。她其後情況繼續惡化，併發多種器官衰竭，留醫近一個月於昨晚離世。

【16:45】砵典乍街35號LINQ出現爆發

今再新增一個酒吧爆發群組，位於砵典乍街35號LINQ，涉及18宗確診個案。詳情即看：【下一頁】

【16:42】

Zentral多2宗個案，累計共33宗個案，涉16男17女，年齡介乎17至30歲。Iron Fairies酒吧多2宗個案，涉49顧客2職員，30女23男，年齡介乎18至58歲。

【16:40】

再有人感染BA.2.12.1病毒，涉及麗晶花園6座1個單位，有3人確診；1宗無源頭，涉一名29歲男子，居啟鑽苑啟雋閣；太古城鄱陽閣一個4人家庭，曾訪太古城麥當勞。

【16:36】今日錄40宗學校呈報陽性個案

今日錄40宗學校呈報陽性個案，涉及34間學校。詳情即看：【下一頁】

【16:35】今日新增1宗殘疾院舍個案

今日新增1宗殘疾院舍個案，涉及1名導師，院舍其他9位輕度智障院友有出去活動，全被送往檢疫中心。

【16:33】

張竹君指，據5月30日呈報數字，當日接獲150宗快測陽性案個案，其中31宗個案覆查時呈陰性，佔21%。而1星期前，覆查陰性比率為17%。她提醒，虛報資料是犯罪，可被判罰款及監禁。

【16:30】本港今日新增489宗確診

本港今日新增489宗確診，當中170宗屬核酸陽性、319宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達120.1萬宗確診。

今日錄得65宗輸入個案，有37宗在抵港時發現陽性。

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記者：黃穎津