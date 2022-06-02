【第五波疫情】寰宇殯儀館重開三靈堂及守夜出殯服務　曾助460離世患者出殯

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第五波疫情令不少患者離世。東華三院寰宇殯儀館今日（2日）表示，殯儀館一度開放地下靈堂予業界免費租用，以及為新冠肺炎離世人士家屬提供瞻仰遺容，有見近日疫情緩和，殯儀館由昨日起恢復正常運作，包括於地下3個靈堂重新開放守夜出殯服務，以及繼續提供為染疫離世人士舉辦瞻仰遺容的喪禮，會繼續關注疫情發展，及時推出適切支援。

寰宇殯儀館在網站指，月前開放予殯儀業界免費租用，期間共有327個喪禮免費使用靈堂，之後又為因染疫離世人士家人提供瞻仰遺容，及為染疫逝世人士免費提供100個直接過境喪禮服務名額，合共為460名離世者服務，上述3項措施共服務了787名染疫離世人士。

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責任編輯：余思嵐