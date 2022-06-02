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【國際大獎】房協再奪國際級安老照護界大獎　分別為「購物交通智健樂」及「雋康天地」

社會 16:16 2022/06/02

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香港房屋協會於新加坡Ageing Asia主辦的「第十屆亞太區創新老年照護項目大奬」中，再度榮獲兩項大獎.（房協供圖）

香港房屋協會於新加坡Ageing Asia主辦的「第十屆亞太區創新老年照護項目大奬」中，再度榮獲兩項大獎，包括憑「雋康頤庭」項目奪得「年度最佳安老院舍服務營運者」奬項，以及 憑「購物交通智健樂」項目奪得「最佳認知障礙症護理項目」奬項，表揚房協提供優質安老照護服務的卓越表現。

香港房屋協會於新加坡Ageing Asia主辦的「第十屆亞太區創新老年照護項目大奬」中，再度榮獲兩項大獎.（房協供圖）

「雋康頤庭」是房協轄下位於「雋悦」的護理安老院舍，由跨專業團隊為長者提供一站式全面專業護理服務。院舍善用樂齡科技，引入陪伴機械人及互動復康訓練器材，並推出「五感二 動」主題訓練，透過視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺，以及健體 和健腦活動，為長者提供多元化及生活化的訓練，以延緩身體及 認知退化。

「購物交通智健樂」是以購物和乘搭交通工具為主題，專為 長者而設的桌上遊戲，由房協團隊與香港理工大學康復治療科 學系職業治療學(榮譽)理學士四年級學生共同參與設計，通過遊 戲進行富趣味及生活化的認知訓練，協助長者提升記憶、計算、 規劃及專注力，以減低患上認知障礙症的機會。

房協行政總裁陳欽勉指今次是房協連續第二年獲得這項國際殊榮，所以深感欣喜及鼓舞。房協一直積極為轄下的長者房屋及院舍引入嶄新服務，並採用樂齡科技，為長者建立理想的生活模式及環境。房協將繼續發揮「房屋實驗室」的角色，為市民帶來優質的房屋及相關服務，同時探討以創新模式推動跨代 共融和居家安老。

在是次大獎中，房協另有兩個項目成功獲選相關組別的入圍名單，包括在疫情期間以綫上及綫下形式為長者舉辦的「OH運 會」入圍年度最佳創新獎—齡活項目組別；此外，「食指大動Day Day Cookcation」活動邀請廚師教授長者烹飪技巧，鼓勵自我增 值及提升生活質素，成功入圍年度最佳創新獎—社會參與項目組別。

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責任編輯：袁澍

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