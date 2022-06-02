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【新班子】傳陳國基成政務司長大熱　葉劉讚八面玲瓏、有一定本事

政治 16:18 2022/06/02

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葉劉淑儀形容，陳國基八面玲瓏、人緣好。（林曉君攝）

政界盛傳特首辦主任陳國基很大機會坐上特區政府「第二把交椅」，即出任政務司司長。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀形容，陳國基八面玲瓏、人緣好，任職特首辦主任5年，樣樣做妥，認為其有一定的本事。

葉劉今出席電台節目時表示，陳國基曾任入境處處長，與內地關係密切是有利條件，而任職特首辦主任期間，亦與中央有較多來往，相信陳國基是獲中央高度信任的人。

葉劉憶述，自己1996年出任入境處處長時，已對時任高級入境主任的陳國基印象深刻，形容對方人緣好，處理公關工作「醒目」。葉劉稱，不想評論是否由陳國基出任政務司長，但認為他是一個人選。

她又提到，2019年反修例風波令中央覺得，香港對國家安全構成威脅，因此中央用人時，講求充份信任，正如國家主席習近平接見候任特首李家超時，亦特別強調對其「充分信任」。

葉劉又表示，地緣政治環境劇變，惟好多公務員都不知覺，照常出糧、收工，認為公務員若要升遷，一定要有大局觀和危機感。被問到是否意味着有關方面對政務官信任下降，葉劉淑儀並不認同，相信未來政府新班子也會有不少政務官，視乎他們肯不肯做。

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責任編輯：林曉君

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