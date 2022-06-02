【地獄廚神是我媽】年青媽媽挑戰整菠蘿炒飯　暖男Phoebus餵小粉絲食飯

▲ 《地獄廚神是我媽》

ViuTV全新綜藝節目《地獄廚神是我媽》由陳俞希（Hailey）、鄭伊琪（浩南）、右雨及P1X3L主持，將邀請不同家庭的母親大人展示她們獨有的地獄料理。節目還會提供機會給她們的家庭成員大控訴，一齊認識媽媽超乎想像的可愛一面。

另外為全家「下半生幸福」，劇組更會安排媽媽們去接受廚藝特訓，為她們安排驚喜活動。而一經取錄，全家更會得到5000元獎金。

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明晚（6月3日）播出的《地獄廚神是我媽》第5集，今次被調教的是年輕靚媽Joey，從小在家都是「飯來張口」。

即使已成為人母，仍然得到老公的「免煮金牌」，不用為三餐煩惱。然而，她的幸福無飯生活，被近年的「在家工作」模式打破。

一心為子女下廚的她，只有一道「拿手菜」蒸蛋，令10歲兒子食到怕怕，更稱寧願食白飯，都唔想再食蒸蛋。Joey因為無知釀成多宗廚房意外，令老公都抹一把冷汗，成為家族裡人見人驚的「地獄廚神」。

成功炮製菠蘿炒飯

為可帶Joey脫離這個稱號，廚師Mable決定把這位媽媽的暗黑料理「黐底午餐肉菜心炒飯」，改造成闔家最愛的「鮮味菠蘿炒飯」。Mable更挑戰本身怕油怕熱的Joey，完成危機處處的心願菜「韓式炸雞」。

Joey成功炮製菠蘿炒飯，獲得全家一致讚賞。而Joey的小女兒本身是吳啟洋 Phoebus的粉絲，Phoebus藉著機會親手餵小妹妹食飯，大展對小朋友有愛心一面，小妹妹亦食得津津有味，甜到入心。