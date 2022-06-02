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【污水陽性】屯門豫豐花園及荃灣碧堤半島等污水陽性　當局派12萬快測包

社會 16:23 2022/06/02

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(新聞處提供)

民政事務今日（2日）表示，屯門、大埔及荃灣採集到對新冠病毒病毒呈陽性的污水樣本，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約128,000套新冠病毒快速測試套裝。

快速檢測

屯門-豫豐花園、綠怡居、美樂花園、啟豐園及兆山苑

大埔-倚龍山莊及比華利山別墅
 
荃灣-碧堤半島、麗都花園、海韻花園、縉皇居及海韻臺
 
快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。
 

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責任編輯：余思嵐
 

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