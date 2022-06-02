【詐騙】警方破逾2千宗網購騙案拘317人　涉款1254萬元

▲ 涉網上購物騙案拘捕317人 。（曾秋文攝）

警方今日（2日）表示，由2021年至今，警方網絡安全及科技罪案調查科聯同各個警區進行了5次代號為「鐵將」的執法行動，合共拘捕317名疑犯及偵破2,052宗網上購物騙案，涉及款項共1,254萬元。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組警司許綺惠表示，在本年1至4月本港整體科技罪案共6,514宗，比去年同期4691宗上升4成，損失由9.7億元上至10億元。在疫情期間市民習慣在網上購物，騙徒覷準機會開設網站誘騙市民，在本年1至4月共錄得網購騙案共2,585宗，比去年同期1,902宗上升3.5成，損失2540萬元。

許綺惠指出，騙徒會先在社交網站假扮賣家，推銷熱賣貨品或特價貨品給引吸市民，而騙徒在收到款項後不會發貨並會馬上失聯，他們會以「限時」和「清貨」等字眼吸引市民，誘使他們盡快購買。

在上月15日至今日，網罪科聯同財富情報調查科及各警區進行第5浪「鐵將」行動，共拘捕67男27女，14至75歲，涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」和「洗黑錢」等罪，偵破892宗網騙案，涉及549萬元，行動檢獲手機、電腦、銀行卡和支票簿等證物。其中在東九龍到破一個網騙集團主要銷售演唱會門票和電子遊戲機，在去年11月至本年1月共拘捕20人，16至39歲，涉及29萬元，單一損失由300元至7.94萬元。

其中一宗案件在去年12月20日發生，一名28歲受害人購物演唱會門票共980元，先付300元後騙徒拒絕寄出門票，要求受害人再付款被揭發。另一宗一名26歲受害人購買2張演唱會門票共4780元，付款後騙徒誘騙受害人買頭等門票，由2張加至4張，最後聲稱買滿90張門票才寄貨，最後損失達7.94萬元。

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記者：曾秋文