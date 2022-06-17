心肌梗塞患者復發機會高　控制壞膽固醇水平為二級防預關鍵

急性心肌梗塞來得突然，患者隨時因此而喪命，即使有幸逃出鬼門關，患者仍未能掉以輕心。有研究指出，血脂不正常是導致心臟病發的元兇之一，而且心肌梗塞的患者在病發後一年內復發機會高，若血脂持續未能達到目標水平，很大可能會復發。心臟科專科醫生指出，心臟病發作是可透過減少或控制已知的風險因素來預防的，即所謂的「二級防預」，其中嚴格控制低密度膽固醇（LDL-C）水平尤其重要。



心臟病是本港重大的公共衞生議題，心臟科專科蕭頌華醫生指出，冠心病是引致心臟病死亡的主因。根據衞生署數據顯示，2020年因心臟病而死亡的人數達6,561人，死亡率較2019年上升6.5%，當中有近六成為急性心肌梗塞和其他缺血性心臟病；而且亦有數據顯示，本港冠心病的發病率有年輕化趨勢，其中年齡介乎15至24歲的男士中，每年比率更顯著地上升10.7%，情況不容忽視。



面對心血管疾病所帶來的沉重公共醫療系統壓力，早預測、早預防是管理疾病的關鍵。蕭頌華醫生指出，不少研究發現，心肌梗塞的患者在一年內復發或再次入院的風險高。根據本港2019年發表一項研究顯示，追蹤逾1,600名曾經發生心肌梗塞患者逾兩年的情況，當中有405名患者在期間發生心血管事件，包括近七成人因心血管疾病而死亡。另外，根據新加坡的研究顯示，在2007年至2012年期間，逾三萬名患有急性心肌梗塞的患者中，有6.8%患者一年內復發。



由此可見，心肌梗塞患者的「心臟炸彈」隨時在短時間內再度爆發，需要及早制定「拆彈」方案。蕭頌華醫生指出，低密度脂蛋白膽固醇水平（LDL-C）過高或高密度脂蛋白膽固醇水平（HDL-C）過低即代表血脂不正常，已被確認為導致心血管疾病的一種主要風險因素。根據歐洲心臟協會（ESC）的2019年指引，經臨床或影像確診的心血管疾病被列為極高風險患者，他們的目標LDL-C水平由以往的1.8mmol/L以下，收緊至1.4mmol/L以下，並把LDL-C水平控制至原來的一半或以下。此外，如果在接受最大耐受劑量他汀類藥物（Statins）治療的兩年內發生第二次心腦血管事件，例如心肌梗塞或缺血性中風，可考慮要將LDL-C水平降至低於1.0mmol/L。



本港僅約三成心肌梗塞患者接受一年治療

LDL-C可控制於目標水平



為了解本港心血管疾病患者控制LDL-C情況，港大早前收集逾1.8萬名在2003年至2016年期間於港島西聯網患心肌梗塞、中風/短暫性腦缺血發作、曾接受「通波仔手術」的患者數據，當中有近七成患者出院時會獲處方他汀類藥物。但研究發現，僅25.8%心肌梗塞患者在出院後接受一年治療，其LDL-C可控制於目標水平（當時指引為1.8mmol/L以下，直至2019年才收緊至1.4mmol/L以下）。



港大研究亦發現，14.5%的心血管疾病患者即使接受高度劑量的他汀類藥物 ，LDL-C仍然未達到目標水平。此外，心肌梗塞患者在出院後接受一年治療後，若LDL-C水平仍然未達到低於1.8mmol/L，他們再發生心血管事件的機率平均達三成以上。



負責該研究的港大醫學院藥理及藥劑學系副教授兼藥物安全及應用研究中心研究主管陳慧賢博士指出，相關研究結果與亞洲數據相約，顯示心血管疾病患者出院後若未能妥善管理LDL-C水平，便會增加他們復發的風險，尤其是心肌梗塞患者。

雖然控制LDL-C水平是預防心臟病發作的關鍵，不過患者亦需要多管齊下才可以有效管理，蕭頌華醫生指出，有研發發現，增加心臟病發作風險的可改變重要因素有九項，包括：血脂不正常、吸煙（及接觸二手煙）、高血壓、糖尿病、肥胖、不良飲食習慣、缺乏體能活動、精神壓力及飲酒。換言之，心臟病發作是可透過減少或控制已知的風險因素來預防。他建議，心血管疾病患者應多進食水果和蔬菜及恆常進行運動。若患者有任何疑問，應向其主診醫生查詢，以及早調整治療方案。



以上資料由心臟科專科蕭頌華醫生及港大醫學院藥理及藥劑學系副教授兼藥物安全及應用研究中心研究主管陳慧賢博士提供。

▲ 心臟科專科蕭頌華醫生

▲ 港大醫學院藥理及藥劑學系副教授兼藥物安全及應用研究中心研究主管陳慧賢博士

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HK-08394 -REP-2022-Jun

Date of Approval: May 2022



(特約)