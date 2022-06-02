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【污水陽性】鰂魚涌康怡花園及沙田嘉徑苑樣本呈陽性　當區民政處派逾10萬套快測包

社會 16:36 2022/06/02

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(曾耀輝攝)

政府今日（2日）表示，東區及沙田污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

東區 — 康怡花園及康蘭居

沙田區 — 顯徑邨及嘉徑苑


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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