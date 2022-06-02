【公務員】上年度公務員被免職個案達51宗　聶德權：不要誤以為公務員是「鐵飯碗」

▲ 公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

立法會今日通過「改革公務員制度，提升政府效能」無約束力議案。公務員事務局局長聶德權表示，希望大家不要誤以為公務員是「鐵飯碗」，即使有嚴重過犯仍然不會被免職，政府定當繼續嚴肅處理公務員紀律事宜，對於嚴重違法違紀的個案，絕不姑息。

聶德權指出，在2017／18至2021／22的5個財政年度，共有1,124名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而須接受正式紀律行動和懲處，當中有155人被免職。單單在2021／22財政年度，公務員被免職的個案有51宗，佔剛才的數目三分之一。他說，政府會要求各部門採取更果斷的行動盡速處理公務員的不當行為，調查跟進工作必須更加徹底。

聶德權稱，即使沒有違法違規，但有關人員如果表現持續欠佳或因種種原因令政府對其執行公職失去信心，當局可根據《公務人員（管理）命令》第12條，基於公眾利益而着令這些公務員退休。對於當局對其繼續執行公職失去信心的公務員，基於公眾利益而着令有關人員退休的相關個案在2021年有70宗，都涉及拒絕簽署聲明的個案。

專業動力林素蔚會上批評，現時公務員賞罰機制過份寬鬆，大家均抱著「少做少錯，唔做唔錯，多做多錯」的心態，無法做到獎罰分明，結果成職要靠論資排輩，「齊齊擔凳仔」，建議政府須重新制定關鍵績效指標（KPI），引入表現評級機制，例如表現最好10%員工就有獎金，表現最差10%員工就收警告信，連續收兩封警告信則需凍薪或革職。

聶德權強調，公務員的晉升是依據客觀的準則，考慮有關人員的品格、才幹、經驗、潛能及晉升職位所需要的資格，透過公平的程序挑選並擢升最合適和最優秀的人員。他亦指出，公務員的晉升從來都不應該是「排凳仔」，晉升從來都不是公務員長期服務的回報，有過人表現的公務員亦不需要必然「儲備」足夠的年資，方能獲得晉升。

聶德權續指，目前各政策局局長需要撰寫或加簽其屬下常任秘書長、副秘書長、部門首長的評核報告，有充分的空間評價這些公務員的表現和潛能，這些評核報告對受評人的晉升機會有重大影響，對於有議員指問責局長是沒權參與升遷這個決定，他認為是一個謬誤。政府一定秉持「能者居之」、「用人唯才」的原則，務求把高瞻遠矚、德才兼備的人員放在公務員領導團隊中最適當的位置。

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責任編輯：陳葆琳