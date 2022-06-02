【生死教育】難忘兩男認不出染疫亡母遺容嚎哭　28歲殯葬禮儀師見盡生死：絕對無睇化死亡

▲ 28歲殯葬禮儀師陳培興希望逝者能舒服安詳地走過人生最後一段路。

新冠肺炎疫情在港爆發至今，已累積超過9,000人死亡，冷酷無情的病毒不禁使人反思生命的意義。28歲的陳培興（阿興）是一名殯葬禮儀師，亦是生死教育工作者。他每日都見證生命結束，協助家屬安排逝者身後事，希望他們能舒服安詳地走過人生最後一段路。在疫情之下，阿興的感受更深，「我經常被牽動情緒，無力感很重。」

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不適應朝九晚五 追求工作使命感

阿興在大學主修哲學系，多來年在校園及社福機構擔任生死教育導師，畢業後曾試過返朝九晚五的寫字樓工，但找不到滿足感。

看過日本電影《禮儀師之奏鳴曲》後，我便確認自己要做一份有意義的工作，不想為返工而返工，於是3年前周圍向殮葬商打聽職位空缺，誤打誤撞入行成為殯葬禮儀師。

雖然他對殯儀業毫無認識，參加喪禮的次數亦少之有少，但阿興認為自己會適合在此行業發展，皆因每次籌措喪禮也充滿使命感。

與遺體初接觸 過程記憶猶新

阿興透露面試過程十分簡單，入行的唯一條件就是不怕血，「你要確定自己能適應遺體，即是見完先人仍能如常吃飯睡覺。」初初入行時，阿興要跟隨師傅學習策劃喪禮的大小事宜，包括協助家屬認領遺體、處理死亡證及安葬文件、靈堂佈置、棺木選擇、先人化妝、打點葬禮用品等。他猶記得第一次近距離接觸遺體的經歷，

師傅遞上一把剃鬚刀，叫我幫先人整理鬚子，我裝作十分淡定，但實質內心已不斷大叫。雖然全程隔著手套進行，但我仍感受到遺體的冷冰及僵硬，事後坐低休息了一會兒才回過神來。

行業分兩種受僱形式 注重與家屬溝通

經過一段學習期，阿興很快便克服恐懼，並能獨自策劃喪禮。他解釋坊間殯葬禮儀師大致分兩種受僱形式，分別是月薪和按項目計酬，阿興屬於後者。「我的工作時間不定，視乎何時與家屬會談、亡者出殯時間，都是靠自己慢慢建立人脈及累積口碑。行業沒有明確的薪酬制度，千萬不要為了薪金而入行，要真心熱愛這份工作才能做得長遠。」問到在長生店工作是否有很多禁忌，阿興則表示自己不相信鬼神之說，亦沒有宗教信仰，稱得上是「百無禁忌」。

視乎不同殮葬商的制度，有些禮儀師主要負責統籌葬禮、做司儀，不用替先人化妝及穿衣。而阿興則兼任遺體化妝師，親自為逝者添上妝容，讓先人以最莊嚴安詳的容貌辭世，在家屬心中留下美好一面。在籌備葬禮的過程中，阿興最重視與家屬的溝通，希望盡量按照他們的意願打點一切，「我們比較像朋友關係，大家幫到就幫，每次見到家屬滿意葬禮，我都好開心好滿足。」

因疫情關係 未能與先人好好道別

在疫情之下，阿興更感受到離別的無奈。因新冠肺炎而離世的人，遺體屬於「黃色標籤」，代表有一定傳染性，需放入屍袋。確診逝者需直接收殮封棺，不能裝身化妝，家屬亦不可瞻仰遺容，從此與親人陰陽相隔。直到今年3月，政府才為確診逝者開放指定瞻仰遺容殯儀館，但由於名額有限，不是每個家屬都能成功預約。

阿興記得有位婦人因新冠肺炎不幸離世，當時不能替她化妝，因此遺體呈現張開口、頭髮凌亂的狀態。

普通人未必習慣這個形態，所以兩名兒子在認領遺體時，隔著透明膠袋悲哀地表示不太認到親生媽媽。其後仵工同事問：『要不要給兩三分鐘你們道別？』，兩兄弟突然嚎啕大哭，喊了好一段時間，我當時轉身背向他們，挫敗感好重。

還有一次，阿興印象深刻幫一位癌症病人籌備葬禮。原來她18歲便嫁給丈夫，二人合力組織美滿家庭，後來好景不常，與胃癌搏鬥10年最終離世。

丈夫在靈堂前走過來問我：『阿興，我可不可以捉住老婆隻手？』我當然明白，他言下之意是想再見太太，而我無能為力。

人死如燈滅 更要珍惜眼前人

殯葬禮儀師每日都見證生離死別，是否意味著對死亡變得麻木？阿興耍手擰頭說：

我個人好眼淺，經常在葬禮被家屬牽動情緒，絕對沒有『睇化』死亡，反而感受越來越深。

他自言投身殯儀業後，更確切體會到「人死如燈滅」，離世後肉體及精神會永久消失，他很難接受身邊最親的人離他而去。

正正是以上原因，阿興未畢業已與朋友創辦HOBBYHK，舉行過許多生死教育的工作坊，希望大眾及早發現內心最重視的人際關係，在世時好好對待大家，不要失去後先懂得珍惜。

有些遺憾是永遠無法彌補的，大家把握現在，珍惜眼前人。

【殯儀業常見崗位】

禮儀師：幫助往生者親屬處理後事的殯葬人員。

遺體化妝師：幫遺體化妝梳頭，確保先人眼閉口合，讓他們的樣子變得自然，以安祥的樣貌出殯。

遺體護理師：幫先人抹身換衫，有需要時塞棉花，預防體液及大小二便污染遺體。

堂棺：妥善安排靈堂的儀式，包括排花圈、幫主家上孝服、教家屬回禮、安排不同家鄉的殮葬、大殮、出殯儀式等。

法事師傅：因應不同宗教信仰，例如道教有喃嘸師傅、佛教有和尚、基督教有牧師等。

仵工：負責裝飾及運送棺木、搬運遺體、遺清潔體等。

靈車司機：駕駛靈車，接送遺體到安葬場地。

殯儀館職員：協助來賓查詢殯儀事宜及一般文書工作。

原文刊登於CTgoodjobs，原題為〈【另類職人】90後殯葬禮儀師為使命感入行 見證疫下生離死別 盼逝者安詳走生命終章〉