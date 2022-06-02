【欺詐罪】涉隱瞞權益借貸1.1億元　上市公司前執董及其妻等3人被起訴

▲ 廉署起訴上市公司前執董及妻子詐騙涉隱瞞權益借貸1.1億元。(資料圖片)

廉政公署今日（2日）落案起訴一名上市公司前執行董事、其妻子及另一名人士，控告他們涉嫌串謀於該上市公司批出兩筆共逾7,000萬元的貸款期間，隱瞞執行董事妻子在借款方的權益，以詐騙香港聯合交易所有限公司（聯交所）及該上市公司。有關執行董事涉嫌在另一筆4,000萬元貸款中隱瞞其妻子在借款方的權益，另被控欺詐。三名被告已獲廉署准予保釋，將於下星期二（7日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。



被告袁志平，43歲，實力建業集團有限公司（實力建業）前執行董事及行政總裁；袁志平妻子李立娟，42歲，桉泰國際信貸有限公司（桉泰）前董事及股東；及鄭伊芳，44歲，桉泰前股東，同被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。袁志平亦就有關罪行被控兩項交替罪名，即欺詐罪。袁志平另被控兩項罪名，即一項欺詐及一項發表虛假陳述，分別違反《盜竊罪條例》第16A條及第21（1）條。



被告袁志平於案發時是實力建業的執行董事。實力建業及其董事須遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《上市規則》），包括適時、完整和準確披露關連交易。



案發時期為2018年1月至2019年6月，當時實力建業與桉泰簽訂三份共逾1.1億元的貸款協議。其中兩項控罪指，三名被告涉嫌串謀他人詐騙聯交所、實力建業及其董事會、股東及潛在投資者，不誠實地隱瞞李立娟在桉泰的權益，以及實力建業及桉泰之間的兩項貸款協議實為關連交易。上述隱瞞行為導致實力建業在批出兩筆共逾7,000萬元的貸款予桉泰時，沒有按《上市規則》作適當披露，致使聯交所沒有查問該兩項貸款協議，或要求實力建業遵守相關《上市規則》作適當披露。



另外一項控罪指，袁志平涉嫌向實力建業及其董事會隱瞞李立娟在桉泰的權益，以及實力建業及桉泰之間的一項4,000萬貸款協議為關連交易，意圖詐騙而誘使實力建業在批出該筆貸款時，沒有遵守相關《上市規則》作適當披露。



廉署調查顯示，袁志平及李立娟於案發期間結為夫婦，二人婚後涉嫌安排鄭伊芳代李立娟持有部分桉泰的股份，以隱瞞李立娟在桉泰的權益。餘下一項控罪指，袁志平身為實力建業的董事，涉嫌就實力建業的事務，意圖欺騙該公司的成員或債權人，贊同發表可能是誤導或虛假的實力建業2018年年報。



廉署調查發現，該份年報沒有披露任何關連交易。

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責任編輯：余思嵐