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【靚太廚房】港媽教整簡易日式蠔肉飯　4款材料輕鬆煮出父親節餐

休閒消費 13:39 2022/06/03

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

港媽Kelly教煮日式蠔肉飯，輕鬆煮出父親節餐。

父親節就到，喜歡用簡單食材煮出美味菜式的「Love Kelly's Kitchen」，於Facebook專頁分享了日式蠔肉飯，適合大家在父親節烹調給爸爸，只需要4款材料，輕鬆下廚不是夢！

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材料（二人份量）：

急凍蠔肉 8粒
白米 150g
薑絲 適量
蔥花 適量

調味料：

醬油 2湯匙
鰹魚汁 2湯匙
味醂 2湯匙
料理酒 1湯匙
150ml

做法：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

1.蠔肉解凍，加入生粉輕輕搓洗，再沖水備用。

2.白米沖洗乾淨，備用。

3.將調味料和薑絲加入煲內煮滾，放入蠔肉煮大約30秒盛起，舀走醬汁上的泡泡。

4.將白米加入醬汁內（150ml），大火煮3分鐘，見到開始滾起轉中細火煮5分鐘，蓋上蓋轉細火煮15分鐘，最後加入蠔肉繼續煮3分鐘，熄火焗10分鐘，灑上蔥花便完成。

小貼士

1.如果蠔比較大隻，放入調味料內煮的時間便需要多一點。

2.清洗蠔時，記得要輕手，以免整爛。

以上內容及圖片獲Love Kelly's Kitchen授權轉發。

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責任編緝：蕭雅文

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