【靚太廚房】港媽教整簡易日式蠔肉飯 4款材料輕鬆煮出父親節餐
休閒消費 13:39 2022/06/03
父親節就到，喜歡用簡單食材煮出美味菜式的「Love Kelly's Kitchen」，於Facebook專頁分享了日式蠔肉飯，適合大家在父親節烹調給爸爸，只需要4款材料，輕鬆下廚不是夢！
最新影片
材料（二人份量）：
|急凍蠔肉
|8粒
|白米
|150g
|薑絲
|適量
|蔥花
|適量
調味料：
|醬油
|2湯匙
|鰹魚汁
|2湯匙
|味醂
|2湯匙
|料理酒
|1湯匙
|水
|150ml
做法：
▼點擊圖片放大
+9
+8
1.蠔肉解凍，加入生粉輕輕搓洗，再沖水備用。
2.白米沖洗乾淨，備用。
3.將調味料和薑絲加入煲內煮滾，放入蠔肉煮大約30秒盛起，舀走醬汁上的泡泡。
4.將白米加入醬汁內（150ml），大火煮3分鐘，見到開始滾起轉中細火煮5分鐘，蓋上蓋轉細火煮15分鐘，最後加入蠔肉繼續煮3分鐘，熄火焗10分鐘，灑上蔥花便完成。
小貼士
1.如果蠔比較大隻，放入調味料內煮的時間便需要多一點。
2.清洗蠔時，記得要輕手，以免整爛。
以上內容及圖片獲Love Kelly's Kitchen授權轉發。
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編緝：蕭雅文