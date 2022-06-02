【燃料加價】煤氣公司研8月起加價1.15仙　料7成家庭戶每月多繳10元內

▲ 中華煤氣。

香港中華煤氣有限公司建議，8月1日起調整煤氣收費，每兆焦耳的標準收費提高1.15仙，加幅為4.4%，預計約七成的家庭用戶每月煤氣費用增加不多於港幣10元。而約一半的工商業用戶，每月的煤氣費會增加少於港幣290元，承諾未來兩年不會加價。公司已通知環境局，立法會經濟發展事務委員會今天（2日）已把有關文件送交該委員會的委員傳閱。

煤氣公司建議由2022年8月1日起調整煤氣收費，每兆焦耳的標準收費提高1.15仙，加幅為4.4%，相當於2021年實質煤氣費 （包括標準收費及燃料調整費） 的3.95%，預計約七成的家庭用戶每月煤氣費用增加不多於港幣10 元。而約一半的工商業用戶，每月的煤氣費會增加少於港幣290元。

煤氣公司將繼續為約50,000名合資格長者、殘疾人士、單親家庭和低收入家庭提供優惠。他們可享有每月首500兆焦耳的煤氣用量半價優惠，以及保養月費和零件費用的豁免。這些優惠計劃的客戶不會受是次煤氣費調整影響。為向有需要家庭提供進一步支援及協助餐飲業界度過困境，煤氣公司已向優惠計劃下的每個家庭派發200元的餐飲現金券。

煤氣公司常務董事陳永堅說，煤氣公司上次調整是2019年8月1日，距今已相隔3年。過去3年經營成本不斷上漲，包括工程材料及員工開支等，而累積通脹亦預計約4%。公司不斷積極開源節流，優化業務流程，以提升效率，控制支出，但仍然未能抵消成本的增加。而每年投資於管網及供氣設施動輒超過港幣10億元，以維持安全可靠的供氣，因此有需要調整收費。是次調整收費對用戶的煤氣支出增加温和。

是次調整後，煤氣公司承諾未來兩年不會加價，並會持續投資於基建設施、環境保護、安全及服務等方面。煤氣公司亦將一如既往，持續照顧社會上的弱勢社群，積極履行社會責任，以及為客戶帶來優質卓越的服務。

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記者：陳麗娜