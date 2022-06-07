【兒童小食】得獎希臘乳酪品牌登陸香港 3個簡易食譜促進腸道健康
炎炎夏日來臨，乳酪是不少大人、小朋友都愛吃的乳製品之一。乳酪含豐富蛋白質、活性乳酸菌有助增強免疫力、改善腹瀉便秘、維持腸道健康。最近希臘乳酪品牌Mevgal登陸香港，推出了3大產品系列，並推介了一些希臘乳酪食譜，適合小朋友在炎炎夏日做早餐或茶點。
Mevgal創立70多年，曾榮獲比利時國際風味暨品質評鑑所（iTQi）頒發的「風味絕佳獎章」。其希臘乳酪按照古法黃金比例，將4份經巴氏殺菌的100%新鮮希臘牛奶經過多次重複過濾，隔除大部分水分和乳清，精煉出一份蘊含極具豐富蛋白質、鈣質及多種維他命包括B6及B12，不含麩質及添加劑的純正希臘乳酪，美味又能助促進腸道健康。
Mevgal純希臘乳酪系列是品牌皇牌，口感絲滑細膩，質地濃稠，有助增加飽腹感，無論即時享用、混合水果、醃肉烹調皆可。原味希臘乳酪擁有低乳糖特質，尤其適合生酮及受乳糖不耐症影響等有特別飲食需要之人士享用；脫脂希臘乳酪（0％脂肪）則深受追求完美健康體態的人士歡迎，高強度運動後補充蛋白質零負擔。
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水果希臘乳酪小朋友最愛
而Mevgal水果希臘乳酪系列提供大人、小朋友皆喜愛的香甜士多啤梨及蜜桃味，藴含真正果肉，Mevgal更引入全港獨有的檸檬味希臘乳酪。整個水果系列用上脫脂希臘乳酪（0％脂肪），150g杯裝簡易滿足味蕾及飽腹感。
此外，同步推出的Mevgal Mix 'N Match希臘乳酪系列，依照傳統食法，以脫脂希臘乳酪（0％脂肪）配具抗氧化功效的優質蜂蜜和補腦的香脆核桃，結合3大希臘產出的健康食品，是天然健康的零食及簡便速食之選。
3個希臘乳酪簡易食譜
1. 希臘乳酪Tiramisù
材料：
Mevgal原味希臘乳酪 300克
意大利軟芝士 8湯匙
杏仁酒 4湯匙
手指餅乾 20塊
意大利特濃咖啡 2小杯
可可粉適量
薄荷葉數片
步驟：
1. 將條手指餅浸入意式濃縮咖啡中至微濕，排在碟上備用。
2. 混合Mevgal原味希臘乳酪、意大利軟芝士及杏仁酒，並攪拌至奶油狀。
3. 在手指餅上抹上一層步驟2的乳酪餡料，再鋪上一層手指餅。
4. 重複步驟3直至所有手指餅及乳酪餡料用完。
5. 撒上可可粉，放入雪櫃冷藏約3-4小時至凝固，即成。
2. 希臘乳酪香蕉冰沙
材料：
Mevgal原味希臘乳酪 150克
急凍香蕉 1隻
鮮奶 100毫升
燕麥 1湯匙
步驟：
1. 將急凍香蕉切成小份備用。
2. 所有材料加入攪拌機，打至順滑。
3. 可按個人喜好，加入杏仁及肉桂粉。
4. 建議立即飲用。
3. 希臘乳酪配意式奶凍
材料：
Mevgal原味希臘乳酪 400克
鮮奶 240毫升
蜜糖 60克
魚膠粉 10克
雲呢拿 1/2湯匙
步驟：
1. 牛奶、蜜糖、魚膠粉及雲呢拿混合。
2. 把步驟1的混合物輕微加熱1-2分鐘 ，至蜜糖和魚膠粉溶和。
3. 把Mevgal原味希臘乳酪放置碗中，加入步驟2的混合物並攪拌均勻。
4. 以玻璃杯盛載，放入雪櫃冷藏約4小時至凝固，即成。
5. 可配搭喜愛的水果食用。
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