【兒童小食】得獎希臘乳酪品牌登陸香港　3個簡易食譜促進腸道健康

▲ 希臘乳酪品牌Mevgal最近登陸香港，並提供了多個簡易食譜供家長參考。（有關機構提供相片）

炎炎夏日來臨，乳酪是不少大人、小朋友都愛吃的乳製品之一。乳酪含豐富蛋白質、活性乳酸菌有助增強免疫力、改善腹瀉便秘、維持腸道健康。最近希臘乳酪品牌Mevgal登陸香港，推出了3大產品系列，並推介了一些希臘乳酪食譜，適合小朋友在炎炎夏日做早餐或茶點。

Mevgal創立70多年，曾榮獲比利時國際風味暨品質評鑑所（iTQi）頒發的「風味絕佳獎章」。其希臘乳酪按照古法黃金比例，將4份經巴氏殺菌的100%新鮮希臘牛奶經過多次重複過濾，隔除大部分水分和乳清，精煉出一份蘊含極具豐富蛋白質、鈣質及多種維他命包括B6及B12，不含麩質及添加劑的純正希臘乳酪，美味又能助促進腸道健康。

▲ 乳酪美味又能助促進腸道健康。（有關機構提供相片）

Mevgal純希臘乳酪系列是品牌皇牌，口感絲滑細膩，質地濃稠，有助增加飽腹感，無論即時享用、混合水果、醃肉烹調皆可。原味希臘乳酪擁有低乳糖特質，尤其適合生酮及受乳糖不耐症影響等有特別飲食需要之人士享用；脫脂希臘乳酪（0％脂肪）則深受追求完美健康體態的人士歡迎，高強度運動後補充蛋白質零負擔。

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水果希臘乳酪小朋友最愛

而Mevgal水果希臘乳酪系列提供大人、小朋友皆喜愛的香甜士多啤梨及蜜桃味，藴含真正果肉，Mevgal更引入全港獨有的檸檬味希臘乳酪。整個水果系列用上脫脂希臘乳酪（0％脂肪），150g杯裝簡易滿足味蕾及飽腹感。

此外，同步推出的Mevgal Mix 'N Match希臘乳酪系列，依照傳統食法，以脫脂希臘乳酪（0％脂肪）配具抗氧化功效的優質蜂蜜和補腦的香脆核桃，結合3大希臘產出的健康食品，是天然健康的零食及簡便速食之選。

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3個希臘乳酪簡易食譜

1. 希臘乳酪Tiramisù

▲ Mevgal希臘乳酪Tiramisù（有關機構提供相片）

材料：

Mevgal原味希臘乳酪 300克

意大利軟芝士 8湯匙

杏仁酒 4湯匙

手指餅乾 20塊

意大利特濃咖啡 2小杯

可可粉適量

薄荷葉數片

步驟：

1. 將條手指餅浸入意式濃縮咖啡中至微濕，排在碟上備用。

2. 混合Mevgal原味希臘乳酪、意大利軟芝士及杏仁酒，並攪拌至奶油狀。

3. 在手指餅上抹上一層步驟2的乳酪餡料，再鋪上一層手指餅。

4. 重複步驟3直至所有手指餅及乳酪餡料用完。

5. 撒上可可粉，放入雪櫃冷藏約3-4小時至凝固，即成。

2. 希臘乳酪香蕉冰沙

▲ Mevgal希臘乳酪香蕉冰沙（有關機構提供相片）

材料：

Mevgal原味希臘乳酪 150克

急凍香蕉 1隻

鮮奶 100毫升

燕麥 1湯匙

步驟：

1. 將急凍香蕉切成小份備用。

2. 所有材料加入攪拌機，打至順滑。

3. 可按個人喜好，加入杏仁及肉桂粉。

4. 建議立即飲用。

3. 希臘乳酪配意式奶凍

▲ Mevgal希臘乳酪配意式奶凍（有關機構提供相片）

材料：

Mevgal原味希臘乳酪 400克

鮮奶 240毫升

蜜糖 60克

魚膠粉 10克

雲呢拿 1/2湯匙

步驟：

1. 牛奶、蜜糖、魚膠粉及雲呢拿混合。

2. 把步驟1的混合物輕微加熱1-2分鐘 ，至蜜糖和魚膠粉溶和。

3. 把Mevgal原味希臘乳酪放置碗中，加入步驟2的混合物並攪拌均勻。

4. 以玻璃杯盛載，放入雪櫃冷藏約4小時至凝固，即成。

5. 可配搭喜愛的水果食用。

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