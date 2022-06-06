Keep Fit方法實測大比拼　改善基礎代謝率才是修身關鍵？  

夏天當然人人都想以最佳狀態著靚靚小背心同短褲，但疫情期間多吃又少活動，身形自然脹咗了不少。為了快速修身趕在夏天以最fit形象示人，不少人嘗試坊間各式各樣的減肥方法，生酮飲食、168斷食法同修身補充品可說是最常見亦最多人選用的三種方式，究竟邊款最有效、邊款最適合自己呢？



就等我們為各位詳細拆解各修身方法的優缺點，根據實行及堅持的難易度、效果及反彈可能性作出評分比拼，揀選最適合有效修身的方法，自然事半功倍。

▲ 女生夏天當然想以最佳狀態示人，磅重之餘最好可以check埋體脂，才能達到最佳修身效果。

生酮飲食難實行 小心高脂陷阱



生酮飲食是近年極流行的減重方式，以高脂肪、配合適量蛋白質及少量醣類構成與我們日常飲食習慣截然不同的餐單。此方法靠減少醣份攝取，讓身體在缺醣的情況下，燃燒脂肪再分解為酮，不少人誤以為戒食澱粉質就是生酮，但其實要達到身體中「生」較多「酮」的飲食條件相當嚴格，餐單中要有七成是脂肪，不是人人都可輕易做到。加上飲食以脂肪同蛋白質為主，如果食的脂肪不夠好，有可能會積聚高飽和脂肪，或引致高膽固醇，所以要小心選擇肉類及脂肪的吸收。

簡評：與港人日常飲食習慣有著非常明顯的不同，常常需要自己準備食物，不易堅持。若不習慣只食極少碳水化合物，可能出現疲勞或頭暈，而且一定要小心選擇食好的脂肪，避免高脂陷阱。



實行容易度：＊＊

堅持容易度：＊＊

效果：＊＊

反彈可能性：＊＊＊



168間歇性斷食門檻低 慎防禁食後報復式狂食



另一款多人追捧的減肥法— 168間歇性斷食，一日內禁食16小時，將食物集中在8小時內食完，透過長時間空腹，讓身體進一步分解脂肪，進而燒脂作為能量來源。由於不用顧慮食物類型，不需要準備功夫，加入168斷食的門檻低，吸引了不少不想運動又怕要做準備功夫的人一試。不過實行起來卻非想像中容易，斷食期間的飢餓感分分鐘讓你在可以進食的時間報復式狂食，食得比平常更多，更易吸收！

簡評：不用作任何事前準備，入門門檻低，但不一定適合所有體質，進行斷食期間務必留意自己身體狀況。此外，日日捱餓亦讓人做事無心機，很難有意志堅持下去，回復正常飲食時體重更易一下子反彈。



實行容易度：＊＊＊＊

堅持容易度：＊＊＊

效果：＊＊

反彈可能性：＊＊＊＊



修身補充品改善基礎代謝率 成分天然可長期飲用



想要成功減肥，提高「基礎代謝率」非常重要！基礎代謝率亦即一天維持生命所需消耗的最小值熱量，會隨著年紀的增長而下滑，越高的代謝率就越容易養成「易瘦體質」！



市面上修身補充品五花八門，必需小心選擇，尤其要留意當中成分，維特健靈旗下新品牌Naturo Vita「極．燒脂 Ultra Burn」—「修身界天花板」之稱，以科研配方結合中、西、日的天然減脂成分，由醫學團隊研發出安全可靠的兩個獨家配方，燒脂同時提升基礎代謝，以喚醒代謝系統來提高燃脂能力，就算是同樣的活動量，亦能消耗更多卡路里及脂肪，修身功效自然更顯著。

獨家配方中的Ultra Bvrn™ 燒脂配方由有助減重的黃精、促進脂肪分解的岩藻黃質、阻止油份吸收的荷葉等成分調配而成，配合SlimmBoost™ 提升基礎代謝配方，用上有助脂肪快速分散及消耗的山楂、抑制脂肪吸收的褐藻、潤腸通便兼排毒的決明子、有助減低脂肪累積的蘋果多酚及促進新陳代謝的百合，以天然中藥成分調理體質達致健康減重效果。



「極．燒脂 Ultra Burn」沖劑只需以溫水沖開，口味甜中帶酸有點像洛神花茶，好飲又有飽足感，每日兩杯就可以輕鬆瘦身。

簡評：「極．燒脂 Ultra Burn」成分天然，除了有燒脂功效，能擊退頑固舊脂，更有效阻止食物中的脂肪吸收，最重要更配合提升基礎代謝配方，提高燃脂能力，減重事半功倍。加上細細包易帶易沖又好飲，不會為日常生活及身體增加負擔，想輕鬆修身者值得一試。



實行容易度：＊＊＊＊＊

堅持容易度：＊＊＊＊＊

效果：＊＊＊＊＊

反彈可能性：＊＊

食過「極．燒脂 Ultra Burn」14日後，體重輕了5磅，感覺輕盈不少！

大家想試下「極．燒脂 Ultra Burn」就快啲去拎：



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銷售點： 維特健靈專門店及萬寧有售



*實際使用效果因人而異

(資料由客戶提供)