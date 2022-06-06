一文即看常犯潔齒陋習　附敏感牙齒改善及預防方法

敏感牙齒是港人常見的口腔問題之一，而且早年更有調查發現愈趨年輕化，這與大家常犯的潔齒陋習有關，那麼如果有敏感牙齒，應該如何護理？首先了解敏感牙齒的成因，及早預防及改善問題，同時「袋」定以下三招護齒法，就能輕鬆紓緩敏感牙齒，改善牙周問題！

▲ 冷熱甜酸的食物或飲料都會刺激敏感牙齒，讓患者產生難耐的痠痛感。

常犯潔齒陋習 長期忽視容易引致敏感牙齒



每天刷牙都可能有敏感牙齒 ? 如果刷牙時犯了以下陋習就要趕快改正！

刷牙過度用力

使用刷毛過硬的牙刷

沒有徹底清潔牙縫間的污垢

以上陋習或會引致牙齦受損萎縮或牙齒表面的琺瑯質受損，令牙齒內部象牙質連接神經的微細管道外露。當牙齒受到外來的刺激時，比如吃喝冷熱酸甜的食物和飲品，便會觸動管道的神經末梢，讓患者感到牙齒痠軟痺痛。牙齦萎縮同時是牙周病徵兆之一，所以刷牙馬虎了事導致牙菌斑積聚，都會增加敏感牙齒出現的風險。

▲ 每日使用抗敏護齦牙膏，配合正確的刷牙方法就可以改善敏感情況。

三招護齒法 抗敏護齦



若不幸出現敏感症狀或牙周問題，應及早處理，否則只會愈拖愈嚴重。以下三招有助改善情況︰



一、 使用含護齦效果的抗敏牙膏刷牙，改善牙周及牙齦問題，從根源紓緩牙齒敏感。



二、 養成良好的刷牙習慣，每日刷牙兩次並配合正確的刷牙方法 ; 改用軟毛的牙刷，同時輕力刷牙，切忌過度用力。



三、 部分有敏感牙齒的人都有磨牙習慣，建議可以找牙醫配製「護牙膠托」使用，保護牙齒不會因磨牙而繼續耗損。若情況持續嚴重，應找牙醫求診。

▲ 日本G.U.M全新的專業抗敏牙周護理系列共有草本薄荷味和清新柑橘味兩款選擇，一支雙效抗敏護齦。

日本科研技術 雙效抗敏護齒



有「沉默殺手」稱號的牙周病，會不知不覺間引致敏感牙齒，嚴重的更會影響全身健康，而日本早於1989年已關注牙周病對健康的影響，更提出「8020運動」，即以80歲仍保有20顆健康牙齒為目標，他們除了積極宣傳護齒的健康訊息，更投放大量資源研發口腔護理技術。由日本製造的護齒產品，品質和信心都有保證。其中最為人熟識的日本NO.1*國民牙周護理品牌G.U.M，最近推出全新PRO CARE專業抗敏牙周護理系列，全線日本科研製造，在牙周護理基礎上對抗敏感牙齒。



當中蘊含抗敏成分乳酸鋁能直接填封象牙質上外露的微細管道，阻隔外部刺激，紓緩敏感牙齒不適。加上含硝酸鉀，能同時抑制象牙質上的微細管道敏感刺激的傳達。配合王牌護齦成分西吡氯銨（CPC），有助殺滅引致牙齦問題的細菌，清除牙菌膜，甘草酸二鉀(GK2)舒緩牙肉腫脹。同時含高濃度氟（1450ppm），能高效預防蛀牙，強健牙齦。還有草本薄荷味和清新柑橘味兩款選擇，是你的敏感牙齒新寵兒。



現推出限時優惠，由即日起至6月16日，全線G.U.M牙膏買2送1，想試就要把握時機！



了解更多︰G.U.M Hong Kong 及 www.sunstargum.hk



*根據INTAGE SRI 1996/01-2016/12 及 INTAGE SRI+ 2017/01-2021/12,日本口腔護理品牌銷售金額計算。



（特約）