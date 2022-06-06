一文即看常犯潔齒陋習 附敏感牙齒改善及預防方法
敏感牙齒是港人常見的口腔問題之一，而且早年更有調查發現愈趨年輕化，這與大家常犯的潔齒陋習有關，那麼如果有敏感牙齒，應該如何護理？首先了解敏感牙齒的成因，及早預防及改善問題，同時「袋」定以下三招護齒法，就能輕鬆紓緩敏感牙齒，改善牙周問題！
常犯潔齒陋習 長期忽視容易引致敏感牙齒
每天刷牙都可能有敏感牙齒 ? 如果刷牙時犯了以下陋習就要趕快改正！
- 刷牙過度用力
- 使用刷毛過硬的牙刷
- 沒有徹底清潔牙縫間的污垢
以上陋習或會引致牙齦受損萎縮或牙齒表面的琺瑯質受損，令牙齒內部象牙質連接神經的微細管道外露。當牙齒受到外來的刺激時，比如吃喝冷熱酸甜的食物和飲品，便會觸動管道的神經末梢，讓患者感到牙齒痠軟痺痛。牙齦萎縮同時是牙周病徵兆之一，所以刷牙馬虎了事導致牙菌斑積聚，都會增加敏感牙齒出現的風險。
三招護齒法 抗敏護齦
若不幸出現敏感症狀或牙周問題，應及早處理，否則只會愈拖愈嚴重。以下三招有助改善情況︰
一、 使用含護齦效果的抗敏牙膏刷牙，改善牙周及牙齦問題，從根源紓緩牙齒敏感。
二、 養成良好的刷牙習慣，每日刷牙兩次並配合正確的刷牙方法 ; 改用軟毛的牙刷，同時輕力刷牙，切忌過度用力。
三、 部分有敏感牙齒的人都有磨牙習慣，建議可以找牙醫配製「護牙膠托」使用，保護牙齒不會因磨牙而繼續耗損。若情況持續嚴重，應找牙醫求診。
日本科研技術 雙效抗敏護齒
有「沉默殺手」稱號的牙周病，會不知不覺間引致敏感牙齒，嚴重的更會影響全身健康，而日本早於1989年已關注牙周病對健康的影響，更提出「8020運動」，即以80歲仍保有20顆健康牙齒為目標，他們除了積極宣傳護齒的健康訊息，更投放大量資源研發口腔護理技術。由日本製造的護齒產品，品質和信心都有保證。其中最為人熟識的日本NO.1*國民牙周護理品牌G.U.M，最近推出全新PRO CARE專業抗敏牙周護理系列，全線日本科研製造，在牙周護理基礎上對抗敏感牙齒。
當中蘊含抗敏成分乳酸鋁能直接填封象牙質上外露的微細管道，阻隔外部刺激，紓緩敏感牙齒不適。加上含硝酸鉀，能同時抑制象牙質上的微細管道敏感刺激的傳達。配合王牌護齦成分西吡氯銨（CPC），有助殺滅引致牙齦問題的細菌，清除牙菌膜，甘草酸二鉀(GK2)舒緩牙肉腫脹。同時含高濃度氟（1450ppm），能高效預防蛀牙，強健牙齦。還有草本薄荷味和清新柑橘味兩款選擇，是你的敏感牙齒新寵兒。
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*根據INTAGE SRI 1996/01-2016/12 及 INTAGE SRI+ 2017/01-2021/12,日本口腔護理品牌銷售金額計算。
（特約）