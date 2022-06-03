【汗斑VS白蝕】天氣炎熱常流汗易有白色汗斑　醫生教分汗斑白蝕特徵+治療預防方法

▲ 皮膚科專科醫生教分汗斑和白蝕的特徵、治療及預防方法

皮膚痕癢難耐，忽然出現白色斑不知是白蝕還是汗斑？很多人不知道如何分辨白蝕和汗斑，接下來我們就來分析一下吧。



白蝕和汗斑

若皮膚出現一塊塊白斑，若只是微微變白，一般汗斑機率較高，但嚴重至奶白色，便有機會是白蝕。白蝕主要因皮膚的免疫系統紊亂，致肌膚內的細胞不能正常合成出黑色素，皮膚脫色形成較白的異常斑塊，不痕不癢。白蝕相信是有遺傳傾向，另外亦與身體免疫系統出問題有關，導致自身免疫細胞攻擊自己的黑色素細胞，令黑色素細胞製造不到顏色。



而汗斑又叫白癬、花斑癬，是一種常見的真菌「皮屑芽孢菌」感染皮膚所致，屬於皮膚的慢性真菌感染。它的外表看起來主要是淡白色的，邊界比較模糊而且有時彎曲得像地圖一樣，表面有微細鱗屑，可能會有痕癢的感覺。皮膚會出現輕微發炎、表面脫屑。由於「皮屑芽孢菌」會抑制黑色素形成，導致皮膚形成淡白色斑塊，但當病情活躍發炎時，斑塊會變紅、變啡。皮膚科醫生以紫外光燈照射下，白蝕患處會變成白色一撻，但汗斑只會顯現少許螢光效果。汗斑的復發率高，尤其是香港炎熱潮濕的天氣，所以在治療成功後，仍需採取持續的預防清潔措施，才能降低復發率。

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汗斑的誘因

患有汗斑的高危人士通常都是進入青春期後，因為皮脂腺分泌較旺盛，或經常在高溫潮濕環境工作，經常流汗和免疫力較弱的人士。造成汗斑的皮屑芽孢菌寄居在人體的皮膚上，以皮膚上的皮脂為生，正常的狀況下不會致病，但當環境因素改變時，例如溫暖、潮濕、多汗等的狀況下，皮脂分泌變得旺盛，這種真菌就可能會大量生長感染皮膚，形成汗斑，所以香港炎熱潮濕的夏天特別容易發病。



白蝕的誘因

雖然白蝕有機會因為身體及精神壓力所誘發，但目前仍未有醫學實據充分解釋它們與白蝕的因果關係。如果家族成員患有白蝕，或患者本身患有其他自體免疫性疾病，例如甲狀腺功能疾病、一型糖尿病、斑禿、惡性貧血、類風濕性關節炎等，便會較常出現白蝕。

如何分辨白蝕和汗斑

汗斑是屬於皮膚的慢性真菌感染。主要是淡白色、邊界較模糊、邊界有時彎曲像地圖、表面有微細鱗屑，常見於皮脂腺發達部位，如上胸、背部與上肢，可能有痕癢感覺。



而白蝕是自身免疫細胞攻擊黑色素細胞，令色素細胞完全製造不到顏色，出現白色斑。主要是奶白色、邊界明顯、表面毛髮通常都會變白，可出現在身體任何部位，較常見於口部周邊、眼部周邊、手指、手腕、腋下等位置，並且作對稱的分佈，不痕不癢。



汗斑治療及預防方法

飲蜂蜜檸檬水對治療汗斑沒有作用，可考慮藥物，輕微病情可外用抗真菌藥膏，或以抗真菌的洗頭水來沖涼，塗抹於汗斑患部以殺真菌，通常病情於2至4星期後可改善，但皮膚色素變化則要多個月才能恢復正常。嚴重病情可考慮口服抗真菌藥物治療。汗斑的復發率高，尤其是香港炎熱潮濕的天氣，所以在治療成功後，仍需採取持續的預防清潔措施，才能降低復發率。

時常保持皮膚乾爽清潔，出汗後宜即時抹汗。運動後要即時沖身，建議穿棉質內衣幫助吸汗，並且要勤於更換衣物。如果曾患汗斑，夏季期間可間歇性使用抗真菌洗頭水沐浴，例如每星期2次，以減低復發機會。

白蝕治療及預防方法

白蝕治療方法包括外用類固醇藥物、外用非類固醇免疫抑制劑、紫外光燈療法、準分子激光（excimer laser）、植皮手術等。但白蝕沒有預防方法，患者需要做好防曬措施，例如塗防曬霜，以免曬傷白蝕患處或令病情惡化。目前亦沒有某些專門適用於白蝕的食療方法，只要均衡飲食，便能維持良好的皮膚免疫系統。患者也可以用化妝品來來改善掩飾白蝕外觀。