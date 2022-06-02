【科技課程】李家傑博士與青年教師對話交流   致力推動科技教育

▲ 李家傑博士與青年教師對話交流 。

全國政協常委暨百仁基金創會會長兼主席李家傑博士，日前出席香港初等教育研究學會於上星期舉行的專題交流講座，與青年教師對話交流，鼓勵教育同工在智能時代的教育新常態下，要超越傳道、授業、解惑的使命，與學生同行，引領他們終身學習。

香港初等教育研究學會於5月28日舉行周年專題講座暨青年教師交流會。當天的活動由百仁基金秘書長張廣德先生擔任嘉賓主持，並邀請了全國政協常委暨百仁基金創會會長兼主席李家傑博士並以「前膽科技，暢談香港教師與青年發展」為題，同步以線上、線下的方式與超過百名的校長、副校長、教師以及大學生剖析當下的科技教育與人才培育的重要性。

香港教育局亦派出多名成員參與是次的教育交流會，包括：首席教育主任謝婉貞女士（課程發展）、總課程發展主任李建寰先生（幼稚園及小學）、林威廉博士（科學教育）、連庭傑先生（科技教育）和高級課程發展主任林丁祺女士（資優教育）。

李家傑博士以多元的維度，比較過去百多年世界經濟的作業模式；全球氣候對人類生活的影響與科技發展的需求關係；引用不同數碼科技的發展騰飛步伐與時間歷程的關係，預見科技教育必須由現在起動發展。李家傑先生提出政、商、校合作的模式，如何有效推動科技教育的發展。

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他以「百仁基金」推動的「童擁AI」計劃為例，說明商界如何落實為基礎教育提供資源和促進青年教師於科技教育的專業成長。除此之外，他更強調在科技教育下，不單是課程內容的資源開發，更要重視培育青少年良好品格和優秀技能的基礎上，進一步加強培訓同學們的科學素養。

最後，李家傑博士更勉勵青年老師，不僅要秉持百年樹木的教育精神，超越傳統教育重視的傳道、授業、解惑的使命，更需要與時並進，做學生的啟蒙和領航人，為未來的科技人才需要作育英才。

責任編輯：鄺嫻