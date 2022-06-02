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【闔家辣】Edan與袁澧林鴛鴦浴　鄭中基梁詠琪厠所耍花槍

娛樂 18:18 2022/06/02

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《闔家辣》

由鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）主演，吳君如擔任監製兼演出的溫情電影《闔家辣》，早前公佈將於新曆7月14日上映，成為香港首部在暑假上映的賀歲片。

《闔家辣》今日（6月2日）釋出最新預告，除有眾人身處厠所接受訪問大談家人，貼地爆笑互片對白，絕對惹觀眾共鳴之餘，更閃現Edan袁澧林（Angela Yuen）鴛鴦共浴畫面，相信會成為話題之作。

【闔家辣】吳君如呂爵安電車巡遊宣傳新片　大批粉絲追星逼爆銅鑼灣

最新影片推介：鄭欣宜專訪

中基演長氣爸爸
 
預告開首見鄭中基、Edan、Gigi分別在家中的廁所接受訪問，分享家中相處趣事，其實是互相指責，互數不是，認叻及自我膨脹，搞笑味濃，唯獨姑媽君如最善待家人，口下留情。

Edan一臉嫌棄形容爸爸中基，指他似唐三藏一樣懂得念經，每天都「咿吟咿吟」講個不停，非常囉嗦。

其中一件事就可以見識作為爸爸的中基角色有多惹人煩厭，事緣快遞員送貨上門卻不知貨物是甚麼，慘遭中基寸爆：「你唔知係咩貨走去送俾人，你而家就係一個『西』嘅送件人！我都未投訴你喎！」不知道自己很煩厭，卻反指家人惡頂，他直言：「佢哋冇咗我唔得㗎！」

最終逼得Edan出絕招，想出一條絕世「賣辣椒醬」好橋，好讓家人有事做，讓他們打發時間便不用煩到他。

殊不知這生意一搞就一發不可收拾，好味傳出千里，就連Dee哥何啟華、林家熙（Locker）試過都讚不絕口，更賣到街知巷聞。

預告片更閃現一幕Edan和飾演其女友的袁澧林（Angela Yuen）鴛鴦共浴畫面，想知兩人究竟發生甚麼大膽事，就要拭目以待！

撰文 : TOPick柴犬出動

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