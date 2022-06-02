七仙羽傻傻分不清白名單只識黑名單　七師傅趁機向魯生要MIRROR演唱會門票

▲ 七師傅與譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民。

譚仔國際有限公司將於6月19日公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」，首輪優先預售白名單反應熱烈，透過全港譚仔及三哥分店送白名單機會卡以及IG線上遊戲，短短一天名額已爆滿。

城中一班人氣演藝人士如七仙羽師傅、歌手Tyson Yoshi、「神奇小子」拳擊運動員曹星如、廖碧兒、岑珈其均在社交媒體分享喜獲譚仔慈善NFT首輪優先預售白名單名額。由於反應熱烈，譚仔國際現加推第二輪預售白名單名額。

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不過人氣爆燈的七仙羽師傅起初對NFT的白名單不太熟悉，更鬧出一些笑話：「這幾天，身邊的朋友都傳短訊給我，問我有沒有白名單，其實，白名單是甚麼？黑名單我反而知，追問之下才知道他們想要譚仔NFT的白名單。」

她續稱：「我與譚仔合作無間，與CEO Daren是好朋友，我直接問他白名單是什麼及如何得到，先知道成為白名單就可率先買到譚仔首個NFT，原來譚仔與我一樣很有善心，平時我派飯，譚仔幫香港藝術中心慈善籌款，支持香港藝術家，所以大家都應該要支持今次的慈善。」

最後，七師傅亦獲譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民幫忙得到譚仔NFT首輪預售的白名單名額。

她笑言：「Daren人帥心善，我亦希望魯生（魯庭暉）一樣可以肯畀MIRROR飛我。香港人真係好忙碌，又要搶MIRROR飛，又要搶抽白名單，我除了會用我的方法帶給大家歡樂，亦會祝福大家成功抽到，可以爲慈善多出一分力。」