【快測平台】衞生防護中心發現6人懷疑刻意提供虛假資料　3人被捕

▲ 衞生防護中心發現6人懷疑刻意提供虛假資料，3人被捕。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（2日）指，近日快測及核酸檢測陽性個案均較之前偏高，有部分覆查後發現陰性，例如周一錄150宗快測陽性，覆檢揭假陽性比例高達21%（詳情即看【下一頁】）。

政府發言人指，近日透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」呈報的個案經核酸測試覆核後，陰性結果的比例顯著高於快速抗原測試一般假陰性的比率及以往趨勢。經調查後，政府懷疑有個別市民為取得康復紀錄二維碼以使用「疫苗通行證」而呈報舊數據或虛假資料，已將相關個案轉交警方跟進。

到目前為止，衞生防護中心共發現6人懷疑刻意提供虛假資料，個案已轉交警方跟進。當中有3人被捕，警方亦會考慮對其餘人士採取適當執法行動。發言人重申，政府必定會嚴肅跟進任何呈報虛假資料的個案。

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責任編輯：李榮忠