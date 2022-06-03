【本地遊】沙頭角禁區本地遊今起推出　千元住荔枝窩客家民宿150元起體驗務農生活

▲ （馮漢柱攝）

沙頭角禁區本地遊今日（3日）起推出，為期半年，逢周末及公眾假期開放，首三個月旅客可參觀公眾碼頭，兼遊覽露天市集，由當地居民擺賣小攤檔，售賣手工藝、食品等，並可與區內打卡位「沙頭角之角」合照；首階段的每個運作日設有兩個參觀時段，每個時段提供不超過100名遊客名額，容納3輛旅遊巴士停泊。首團為康泰旅行社舉辦，6月18日出發，團費299元起，遊覽流水響水塘、沙頭角禁區及荔枝窩，午餐於雲泉仙館享用齋宴。

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梅子林村長曾玉安指，爭取開放逾20年後，終見證沙頭角解封，今次由政府主動牽頭計劃，不再費時進行冗長而無成果的地區諮詢，形容逐步開放是一個好開始。

世界地質公園荔枝窩為本地遊必到行程，有非牟利組織翻新當地客家傳統鄉村，改建成民宿，7月中可入住，2人房1千元一晚部分不設冷氣，日間體驗活動150元起，提供插秧、製作茶果、體驗舊建築復修等工作坊，並設展覽館介紹昔日客家族群的務農生活。

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香港鄉郊基金獲馬會資助5千萬，復修15幢客家建築，並改建成民宿，當中12幢已完成修繕，最快7月中供租客入住，內設浴室，備有蚊拍、轉插器、電熱水壺等，惟部分不設冷氣，閣樓因條例所限不可開放。該組織項目經理區志偉表示，正與船公司商討增加平日的班次，計劃7月起每周二安排船隻由沙田開往荔枝窩，方便市民前往該村，亦正與舉辦深度遊的旅行社合作，推出相關行程，擬每團最少6至8人，以便市民前往當地感受客家文化，有興趣的人士亦可向其隸屬的機構及村民報名。

1950年代出生的原居民曾漢民，70年代因原生地發展有限而移民英國，2006年退休後回流香港，他眼看昔日先輩居所破敗不堪，為保留客家文化，並將祖業傳承下一代，將3間祖屋20年的使用權，以象徵式1元月租，租予鄉郊基金發展成為生活體驗基地，冀後代亦可享用到珍貴的歷史建築。

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記者：陳麗娜