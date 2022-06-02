【澄清謠言】網傳招聘內地公安來港工作　駐港國安公署：虛假信息

▲ 駐港國家安全公署。（資料圖片）

網上近日流傳一則駐港國家安全公署的招募告示，內容為駐港國安公署在內地招聘警務人員前往香港工作，月薪達1.8萬元。駐港國安公署今日發聲明，指有關公告為虛假信息，批評散布這些謠言是別有用心的，公署對此予以譴責。

網上流傳的告示，以「駐港國安公署2022面向社會招募警察工作人員公告」為題，並有「香港有公安行咇啦！」字句。告示內文提及，為加強駐港國安公署的警察力量，經政府批准，「面向社會公開招聘警務輔助人員。」

告示又指：「在香港工作做滿12年轉回內地公安系統工作的，屬於正式帶編制警察，按戶籍所在地分配到公安系統工作。」告示列明有關工作月薪為1.8萬港幣，包吃包住，獎金另計，每天8小時，每周工作6天，並可協助拿香港永久身份，又詳列了報考者需具備的基本條件。

警察公共關係科昨日回覆查詢時稱，留意到網上流傳有關失實的消息，警方會適當跟進。駐港國安公署今日發聲明表示，支持香港警隊依法調查、制止各種網絡造謠滋事行為，懲治網絡犯罪活動，公署將一如既往嚴格依法行使相關權力。

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責任編輯：陳葆琳