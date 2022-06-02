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【打擊罪行】紅磡4男女以「搵快錢」誘騙年青人　受害人被禁錮交出銀行戶口資料

社會 19:21 2022/06/02

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

警方拘捕3男1女，涉嫌串謀詐騙及禁錮案。

警方拘捕3男1女，年齡由27至37歲，他們涉嫌串謀詐騙及禁錮案。

新界南總區重案組總督察周子軒表示，警方昨日(1日)傍晚時，根據線報掩至紅磡一間酒店大堂，拘捕一名被通緝女子，其後到女子酒店房間調查時，發現另一名男同黨及檢獲一張同樓層的酒店鎖匙卡。警方其後到另一間房間調查時，再發現多2名男集團成員及3名被禁錮之受害者。

警方調查後相信犯罪集團較早時以搵快錢及投資招來，誘使3名受害人開設銀行或虛擬貨幣的戶口，當集團成員與受害者見面時，會沒收他們的手提電話及取走各人戶口的資料，相信被用以清洗犯罪得益，受害人其間被禁錮在酒店房間內，斷絕與外間聯繫。3名受害人年齡由18至25歲，報稱學生，廚師及無業，4名疑犯仍然被警方扣留，不排除有更多人被捕。

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記者：曾秋文

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