【超市大搜查】色素添加劑「胭脂蟲」或致食物敏感　7款不含E120及人造色素仿蟹柳

▲ 坊間15款仿蟹柳中，近一半用了「胭脂紅」E120食用色素。

市面的所謂「蟹柳」大部分是沒有蟹肉成份，正名其實是「仿蟹柳」，屬於加工食品。當中紅噹噹的顏色主要用了食用色素。TOPick在坊間搜羅了15款仿蟹柳 ，發現當中7款，即近一半用了「胭脂紅」E120色素，它是提取自昆蟲「胭脂蟲」，有機會引起食物敏感反應。另外，當中1款有「麗春紅4R」E124人造色素，有機會引致ADHD。

仿蟹柳大部分沒蟹肉

不少大小朋友都愛吃蟹柳，市面很多不同品牌的「仿蟹柳 」，主要成分是魚肉、粟米和麵粉等，加入了鮮魚和蝦蟹味道的添加劑，並用了食用色素使其顏色上製成如蟹肉般的紅色，故此，仿蟹柳只是在味道及外觀上製成跟蟹肉相似，不是原型食物。

根據香港食物安全中心資料顯示，食用色素是食物添加劑之一，能為食物著色或恢復食物的色澤，令食物賣相更吸引。香港對於食用色素有規限，食物生產商在製造食物時，只能使用香港法例准許的食用色素，並在食物包裝上的配料表中，標示有關食用色素的名稱或識別編號，歐盟編號加「E」字頭。

最新影片︰

人造色素或增ADHD

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）曾接受TOPick訪問解釋，食用色素主要從植物、動物、昆蟲及礦物提煉出，例如胡蘿蔔素及葡萄皮提取物等，但這些天然色素會受天氣及溫度而影響顏色，食物製造商會再加入其他色素去調整食物的賣相。由於各國對食用色素都有監管限制，陳秋惠稱，除非加入了過量食用色素，才有機會影響健康。

在眾多色素中，有6款是人造色素，均是黃色及紅色系，包括E102（檸檬黃）、E104（喹啉黃）、E110（日落黃）、E122（淡紅）、E124（麗春紅4R）和E129（誘惑紅AC）。人造色素以化學合成方法製造，主要從煤焦油及石油提煉而成。2007年，英國南安普敦大學曾發表一項人造色素的研究，指出兒童攝取以上6種人造色素，或會增加專注力不足及過度活躍症（ADHD）的情況。

TOPick抽查了市面上15款仿蟹柳，發現1款含有人造色素。產品為「熊井仿蟹柳」500克32件裝，用了人造色素124（麗春紅4R），另加入食用色素160c（辣椒油樹脂 Paprika Oleoresin）。

食用色素E120提取自胭脂蟲



此外，15款仿蟹柳中，近半有7款有添加劑食用色素E120（胭脂蟲紅 Carmines）。播道醫院註冊營養師陳婷豐（Judith）曾接受TOPick訪問指出，E120色素常用於常用於加工肉類、果醬、化妝品等，為產品添上鮮艷的紅色。胭脂紅是提取自胭脂蟲，此蟲腹部含胭脂紅酸（Carminic Acid），提取時先將蟲烘乾，留下腹部、磨碎後，鮮艶紅色汁液流出，再加入銨鹽（ammonia carbonate），就可提煉出水溶性的胭脂紅色素。

在安全性方面，陳婷豐指出「胭脂紅」為水溶性、耐熱度高的天然色素，不會如人工色素般有機會影響兒童過度活躍反應，故可用於兒童食物。不過，她補充，進食E120有機會使部分敏感症人士引起食物敏感反應，包括全身性過敏反應（anaphylaxis），症狀包括呼吸困難、喉嚨腫脹或縮緊、持續咳嗽、頭暈或暈倒。

7款含E120仿蟹柳名單



▼ 點擊圖片放大 +4 +3

7款不含E120及人造色素仿蟹柳名單

另外，仿蟹柳當中有用上其他食用色素包括E160b（胭脂樹橙、紅木素、降紅木素 Annatto,Bixin,Norbxin）、E160c（辣椒油樹脂 Paprika Oleoresin）、E160d（番茄紅素Lycopene），或是標上用 Paprika（紅辣椒）、Tomato（番茄），名單如下︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

*以上資料以產品包裝為準

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張：https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：顏紫燕