【兒童飲食】鮮肉型男阿威感染6歲女愛吃豬肉　「一家之煮」妙計KO孩子偏食

▲ 2孩爸爸「威威」劉宋威分享解決兒童偏食的方法。

小朋友偏食令家長非常頭痛，人氣爆燈的「荃灣鮮肉AK」阿威（劉宋威）都曾遇過同樣問題！育有一對6歲子女的威威從事街市豬肉檔，當然會購入靚豬肉返屋企煮飯煲湯，大女受感染下都愛上吃豬肉，但對蔬菜則興趣不大，故此威威絞盡腦汁讓女兒有均衡飲食。

即將36歲生日的威威擁有美滿家庭，與太太育有一對6歲子女，由於細仔是「六星仔」早產兒，故此與大女同年出世，現在子女都健康快樂成長。

▲ 威威從小喜歡下廚，自為人父後開始對兒童飲食有研究。（曾嘉文攝）

威威在大家庭中長大，家有6姊1妹，眼見母親辛勞照顧他們，懂事的威威從小便替媽媽分擔家務及學識煮飯，尤其對切生果砌果盤有研究。

長大後的威威開始覺得拿大刀斬豬肉的師傅好型，7年前娶妻的他也望賺取穩定收入，故決定從地盤走入街市成為肉類分割員，並視之為終身職業。

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炮製愛心餐盒 解決偏食問題

同時間威威榮升人父，家姐們也陸續組織家庭，大時大節要招呼一屋小朋友，威威便開始研究兒童飲食。他深明孩子要健康成長，必須有均衡飲食，但小朋友總是偏食，好像他的大女無肉不歡較少食菜；細仔則相反，喜歡多菜少肉。

兒子喜歡比較健康的食物，喜歡清淡，如白飯、粟米及少少肉類，都是好事。

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在威威的家沒有吃不到的靚豬肉，女兒受爸爸感染下，都愛上吃豬肉，「只要是我煮的菜式有豬肉，她就很喜歡。」惟女兒不太喜歡吃菜，威威便花心思切碎蔬菜混入其他食物中，例如製作愛心壽司餐盒。

我多數把菜切成細微一粒粒，再混入白飯及其他食物中，讓女兒在不知不覺間多食菜。

▲ 威威最近開設了個人社交平台，會分享下廚心得及生活點滴。（曾嘉文攝）

「廚房教育」為子女創造童年回憶

看到爸爸身為「一家之煮」，子女受薰陶下對入廚也產生興趣，不時問爸爸可否一起下廚，威威甜笑謂︰「小朋友會問我在煮甚麼，豬肉還是雞蛋？甚至會請求︰『可否教導我？』我都樂意教他們做一些簡單步驟。」

威威認為「廚房教育」能為小朋友創造開心的童年回憶，因此十分享受親子下廚樂。他坦言十分重視與子女的共同回憶，對他們的教育方針會「好鬆手」。

因為我自己都在無壓力家庭中成長，我都不希望給予小朋友太大壓力，最重要他們健康成長，擁有快樂的童年回憶。

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記者︰林綺玲、蕭雅文