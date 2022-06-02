【JUPAS】中大中文教育學士41人爭一位　教育及體育學科競爭最激烈

▲ 中大中文教育學士41人爭一位，教育學科競爭最激烈。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）首輪課程改選已於本周一截止，各資助大學陸續公布申請數字，以中文大學「文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育）」成為學額競爭最激烈的學科，以首三志願（Band A）申請人數計算，共有492人報讀，爭奪12個學額，平均41人爭一位，其次為教育大學歷史教育學士，39人爭一位；各院校的教育及體育學科競爭最為激烈。

按各大院校公布的數字，與教育相關的科目競爭最為激烈，頭10大最搶手課程中，有近半都為教育學士。而幼兒教育的課程依然廣受歡迎，而中文大學教育學士（幼兒教育）為例，課程設21個學額，有780人報讀，平均37.1人爭一個學位；而教大幼教多達1,631人報讀，設49個學額，平均33.3人爭一位。

各大的體育相關課程同樣受歡迎，中大的健康與體育運動科學設17個學額，共有656人報讀，平均38.6人爭一位，教大的體育教育榮譽學士及浸大體育及康樂管理文學士，亦分別要30人及22人爭一個學額。

綜合各大院校提供的數據，護理及工商管理等課程，如往年一樣受考生歡迎。以港大護理學為例，今年有2,017人報讀，爭奪210個學額。科技大學最熱門的兩個課程分別是工商管理及國際科研。而浸大最多人所選擇的學科依舊為遊戲設計與動畫主修及電影電視專修。至於理工大學競爭最激烈的課程為酒店業管理（榮譽）理學士學位組合課程，有1426人申請，設84個學額，平均17人爭一位。

教育局2022/23學年開始推行大學「直接錄取計劃」，每間本地中學最多推薦2名學生，經面試後毋須考慮中學文憑試（DSE）成績亦可獲大學指定學科直接錄取，涉8大共146個課程。

理大指，計劃下最受歡迎的三個組合課程分別是設計學、服裝及紡織及眼科視光學組合課程；而科大則指以工商管理學士（環球商業管理）收到最多學生申請，校方認為整體申請情況符合預期，將於六月下旬向成功獲取錄之聯招申請人發出通知。

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記者：李榮忠