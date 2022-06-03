【新冠肺炎】港島西醫院聯網疫苗接種團隊營運疫苗接種中心　助日後應付疫症

▲ 港島西醫院聯網新冠疫苗社區接種防疫團隊獲2022年度傑出團隊獎。（譚以諾攝）

港島西醫院聯網疫苗接種團隊去年初於中山紀念公園體育館設疫苗接種中心，屬全港首個社區疫苗接種中心；團體逾400名醫護、專職醫療組成，以休假時間到場協助打針。有參與的醫生遇過一名年輕人擔心打針後暈倒，即為他安排病床躺著打針。團隊均指會將是次經驗帶返醫院，相信日後不幸再發生疫症，將有經驗可循。

中山紀念公園體育館疫苗接種中心去年3月10日投入服務，由港島西醫院聯網新冠疫苗社區接種防疫團隊負責。整個團隊有400名醫護及專職醫療參與，由去年1月接獲委派、籌備、排練至正式啟用，僅用了一個月時間。

港島西醫院聯網代理服務總監（質素及安全）李素輪坦言若有環節出錯，或會影響市民打針意欲，須確認每個細節。她直言，負責人手編排的壓力更大，皆因團隊並非固定在中心上班，只是利用休假前往工作。

瑪麗醫院中央護理部資深護師陳偉權透露，中心每日根據當日的預約人數，安排值班人員，惟曾有近200名市民在中心開放前就在門外輪候，遂連忙致電附近居住的醫護返中心支援。

▲ 醫護每日需在中心開放前準備充足的疫苗。（譚以諾攝）

在接種中心奮鬥期間，他們都遇上形形色色的狀況，瑪麗醫院家庭醫學及基層醫療部部門主管高煒杰憶述，有一名年輕人準備打針時，向護士透露自己曾因害怕打針而暈倒，得悉後隨即安排病床予其躺下打針，幸好接種後未見大礙。

聯網總經理（護理）陳麗紅形容，有較少機會接觸的深切治療部前醫護，為見證歷史自願加入團隊，汲取難得的經驗。團隊獲醫管局頒本年度傑出團隊獎，直言會將是次經驗帶返院內分享，並繼續找適合打針的病人，冀再疫時不會於急症室再遇，若日後不幸再現疫症，亦有經驗可循。

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記者：盧佩琳