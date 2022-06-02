【強制檢測】45處納強檢公告　涉半山高雲臺、太古廣場食肆Triple O's等

▲ 太古廣場食肆Triple O's需強檢。（資料圖片）

政府今（2日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處45個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月3日或6月4日檢測，指明地點如下：

1. 東涌映灣園悅濤軒 12 座

2. 天水圍嘉湖山莊樂湖居 11 座

3. 將軍澳怡明邨怡悅樓

4. 筲箕灣耀東邨耀安樓

5. 天水圍栢慧豪廷 9 座

6. 東涌滿東邨滿和樓

7. 半山區西摩道 2 號高雲臺

8. 將軍澳厚德邨德富樓

9. 油塘油麗邨卓麗樓

10. 將軍澳都會駅城中駅 8 座

11. 觀塘翠屏(南)邨翠松樓

12. 葵涌葵涌邨翠葵樓

13. 油塘油美苑灝美閣

14. 藍田啟田邨啟仁樓

15. 大埔大元邨泰怡樓

16. 石硤尾石硤尾邨美如樓

17. 葵涌葵涌邨雅葵樓

18. 觀塘康寧道 149-151 號康濤閣 B 座

19. 大圍世界花園龍柏閣

20. 牛頭角樂華南邨輝華樓

21. 沙田駿景園 2 座

22. 天水圍天恒邨恒運樓

23. 深井碧堤半島 1 座

24. 葵涌石蔭邨仁石樓

25. 牛池灣彩雲(一)邨紫霄樓

26. 何文田俊民苑文賀閣

27. 粉嶺牽晴間 5 座

28. 觀塘安泰邨居泰樓

29. 大埔富善邨善群樓

30. 屯門良景邨良俊樓

31. 大埔怡雅苑怡厚閣

32. 將軍澳富康花園 4 座

33. 又一村又一居 27 座

34. 大埔廣福邨廣祐樓

35. 黃大仙竹園北邨梅園樓

36. 葵涌葵芳閣 3 座

37. 馬鞍山富安花園 2 座

38. 牛池灣彩虹邨碧海樓

39. 牛池灣清水灣道 8 號

40. 沙田禾輋邨協和樓

41. LINQ 中環砵典乍街 35 號地下

42. 將軍澳帝景灣 7 座

43. 灣仔謝斐道 415-421 號積 福大廈

44. Café Crêpe 中環威靈頓街 15B 號地鋪

45. Triple O's 金鐘太古廣場二座 LG1 地 庫 009 號鋪

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責任編輯：李榮忠