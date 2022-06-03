【第五波疫情】「護老天后」李輝回望疫情感心痛  「入行以來未見過黑箱車上樓」

▲ 安老事務委員會委員李輝曾為廣州傳染病醫生，來港後從事安老業30多年。（陳國峰攝）

出身廣州傳染病醫生的安老事務委員會委員李輝，80年代來港後並不甘於做一位家庭主婦，她的醫學背景讓安老院的負責人眼前一亮，她更膽粗粗要求合作，以「似醫院的標準」營辧院舍，從此在安老業紮根，贏得好評。

第5波疫情高峰時，李輝的傳染病醫學背景再次幫到了她，急購物資、分隔疫區、集中管理病人，穩住員工軍心，亦說服了家屬。回望過去，她仍有放不下的愁思——有3位未等到救護車便過身，「一想黑箱車上樓的畫面，就真的好心痛。」

李輝60年代在廣州出生，童年時值文化大革命，初中畢業後獲派到廣州市第八人民醫院當工人，「試過到殮房抬屍，好多工人都唔願做」，因肯學肯做獲醫院領導賞識，成為醫院培訓對象。文革後百廢待興，由於全廣州市缺乏醫生，政府決定開班培育新血，李輝獲醫院舉薦加入傳染病專科班，畢業後亦留在醫院，協助處理不少傳染病症。

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隨夫來港 英文不好難再從醫

時至80年代，李輝認識到在香港發展的丈夫，結婚生子後丈夫亦建議她來港團聚，「但我英文唔好，喺香港一定做唔番醫生」，後來考慮到子女的教育及生活環境，毅然放棄事業，隨丈夫來港生活。她自言來港的時間一度迷失，「在廣州我係醫生，但嚟到香港事事碰壁，好似咩都唔識」。慶幸一次重遇同樣來由廣州的護士同事，經對方介紹當安老院看護，亦因當時政府蘊釀安老院發牌，造就李輝另一個機遇。

醫生角度改革 30年擴至8間

她偶然在屯門藍地看到一間安老院招聘，負責人看中李輝的醫生背景，「我亦開門見山講我唔想打工，問可唔可以一齊做」，雙方談得投契下同意合作，李輝的安老業發展便由此起步。她以醫生角度改革院舍質素，由員工制服至床鋪、制服做到乾淨、無味，「似醫院標準」，發展30多年至今已擴充至8間院舍。

回顧第5波疫情，元朗基德（泰衡）護老院是李輝旗下最早爆疫的院舍。李輝憶述，2月13日晚接到醫院通知有院友確診，大驚下亦要穩住軍心，翌日已立即採購物資應戰，「花近10萬元購買近1,000盒快速檢測、保護衣，做全院篩查」，隨即發現多21名院友陽性，其中4人情況較嚴重需即時送院，其餘17人須原址隔離。

「當刻冇部門清晰講俾我聽點做」，為減低擴散，李輝自行決定將院舍分為疫區及潔淨區，將17名陽性院友集中管理，無奈仍是困難重重，「院友住慣住熟自己宿位，一搬佢就攬住自己財物行返去（原本的宿位），又同家屬投訴」。李輝自言遇到家屬責罵亦感到壓力，只能向盡力說服家人，解釋是唯一自救方法。

97%院友受感染 死亡率18%

護老院97%院友受感染，死亡率18%，員工亦有51%中招。27名離世的院友中，3人在院內離世，「黑箱車嚟送屍體走，入行幾十年都未試過，召喚救護車20多個小時都未到，好無奈。」李輝認為原址隔離是錯誤決定，院舍並用隔離處所，但無奈是沒有辦法中的辦法，「當時冇足夠防禦措施，冇『方艙』同人力。」

她在疫情中體驗到政府部門的不足，心痛本港引以為傲的醫療制度「一直俾到人信心、有效率，一場疫症超級傳播，便出了問題。」

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記者：蘇文軒