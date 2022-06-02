  • 29°C
香港時間 : 2022602日 (週四) 22:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暑期活動】海洋公園推出一系列新活動　讓小朋友探索本地文化同時學習求生技能

社會 22:11 2022/06/02

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

海洋公園推出一系列新活動，讓小朋友探索本地文化同時學習求生技能。（海洋公園提供）

海洋公園推出一系列新活動，讓小朋友和家長一同欣賞香港獨有地貌和海岸線，並同時探索本地文化和學習求生技能，而「海陸大遊歷 夏日歷險課程」將會強勢回歸。

新活動「自然全體驗—南區森海遊」，參加者將乘坐有「海上的士」之稱的舢舨暢遊香港仔避風塘，並有機會到訪傳統「住家艇」，了解水上人的起居飲食。行程亦包括遊覽香港仔郊野公園，認識自然生態和動植物，最後返回海洋公園「海洋奇觀」，與享受深海的寧靜世界。
  
而8歲以上小朋友更可與家人參加海洋公園全新推出的「威威村莊 —— 野外親子日營」，參加者會跟隨「威威村莊村民」到香港基督教青年會南丫島戶外活動中心體驗一天野外親子日營，嘗試以原材料自製竹筏及生火烤雞，並在導賞員指導下學習利用地圖及指南針在野外尋寶，沿途觀賞南丫島的野生動植物。

另一全新活動「小村民 ‧ 大舞台」將於海洋公園「威威村莊」登場。活動引領5至8歲小朋友透過探索魔術世界，以及從大自然和日常生活中尋找素材練習魔術技巧，四節活動包括兩節視像網上學習及兩節園內親身體驗。

而大受歡迎的海洋公園「海陸大遊歷 夏日歷險課程」強勢回歸，召集4至11歲小朋友化身小小建築師、記者及考古學家等角色，以不同角度揭開大自然的神秘面紗。參加者可以透過親身接觸及觀察自然生態，認識各種動物的生活環境、獨特習性和身體特徵。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

海洋公園 南區 文娛藝術 大自然 香港 香港仔

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
16:56 2022/06/01
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
14:34 2022/02/10
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
18:29 2022/05/25
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具