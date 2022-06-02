【暑期活動】海洋公園推出一系列新活動　讓小朋友探索本地文化同時學習求生技能

▲ 海洋公園推出一系列新活動，讓小朋友探索本地文化同時學習求生技能。（海洋公園提供）

海洋公園推出一系列新活動，讓小朋友和家長一同欣賞香港獨有地貌和海岸線，並同時探索本地文化和學習求生技能，而「海陸大遊歷 夏日歷險課程」將會強勢回歸。

新活動「自然全體驗—南區森海遊」，參加者將乘坐有「海上的士」之稱的舢舨暢遊香港仔避風塘，並有機會到訪傳統「住家艇」，了解水上人的起居飲食。行程亦包括遊覽香港仔郊野公園，認識自然生態和動植物，最後返回海洋公園「海洋奇觀」，與享受深海的寧靜世界。



而8歲以上小朋友更可與家人參加海洋公園全新推出的「威威村莊 —— 野外親子日營」，參加者會跟隨「威威村莊村民」到香港基督教青年會南丫島戶外活動中心體驗一天野外親子日營，嘗試以原材料自製竹筏及生火烤雞，並在導賞員指導下學習利用地圖及指南針在野外尋寶，沿途觀賞南丫島的野生動植物。

另一全新活動「小村民 ‧ 大舞台」將於海洋公園「威威村莊」登場。活動引領5至8歲小朋友透過探索魔術世界，以及從大自然和日常生活中尋找素材練習魔術技巧，四節活動包括兩節視像網上學習及兩節園內親身體驗。

而大受歡迎的海洋公園「海陸大遊歷 夏日歷險課程」強勢回歸，召集4至11歲小朋友化身小小建築師、記者及考古學家等角色，以不同角度揭開大自然的神秘面紗。參加者可以透過親身接觸及觀察自然生態，認識各種動物的生活環境、獨特習性和身體特徵。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠