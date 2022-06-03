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【第五波疫情】院舍重新開放探訪女再探8旬母　嘆4月不見恍如隔世

社會 05:30 2022/06/03

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相隔4個多月，陳女士（右）終可親身探訪母親彭婆婆。（陳國峰攝）

第5波疫情從高峰回落，院舍早前已恢復有限度探訪。80多歲的彭婆婆是元朗院舍住客，本身有長期病患，自1月中第5波疫情爆發後，已有4個多月沒有見過家人。再次親身接觸母親，女兒陳女士感覺恍如隔世，「第一次見返媽媽，感受當然興奮，但同時見佢瘦咗好多，又冇咁精靈，就唔係幾開心」。

過去4個多月，兩母女相見只能依靠一部智能手機，「媽媽聽力退化，有時帶耳筒都未必聽得清」；而彭婆婆為人嘴饞，陳女士每次探訪都會準備母親愛吃的食物，即使院舍膳食不錯，「佢都話無啖好食。」

彭婆婆居住的院舍可容納228名院友，疫情時有150人入住，高達97%院友受感染，彭婆婆亦不能倖免，幸已接種2劑新冠疫苗，病情相對平穩，未有出現嚴重徵狀。陳女士指院舍防疫措施已做得不錯，無奈病毒傳播力強，「姑娘通知（媽媽）感染咗都好緊張，知佢無事先鬆一口氣。」

身為院長的李輝表示，約18%院友於第5波疫情中離世，院友與家人相處時間更顯珍貴，「老人家幾個月無見身體差咗，個人老咗，行動又慢咗，真係見得一次得一次。」

疫症困擾香港2年多，李輝稱家屬好像已習慣新常態，持續地熔斷、開放又煞停，故恢復探訪後院舍運作一切暢順，而電子科技如視像會面，也可彌補到疫情下的相思。但彭婆婆心中最渴望的，仍是與家人齊齊整整去飲餐茶，「成年幾都冇得飲喇，有得去食吓（點心）會開心啲。」

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記者：蘇文軒

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