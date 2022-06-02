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【第五波疫情】李輝倡政府設指揮中心　未雨綢繆迎戰第六波

社會 05:30 2022/06/02

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第5波疫情期間，院舍自行間出「隔離設施」。（陳國峰攝）

當局常言保護長者是本港抗疫的重中之重，但第5波疫情下，受害最深的仍是長者的一群。作為安老業的最前線，李輝批評當局應對疫情混亂，特別出現於院舍與政府部門之間的協調，暴露出公務員的陋習，建議政府在新一波疫情來臨前要設指揮中心，「能一錘定音、調動人手」。

李輝直指當局在第5波疫情下應對混亂，「以為養兵千日，用在一時，點知一有疫情就亂晒龍」，她舉例，病情穩定的院友最初一律送到亞博隔離，但照顧院友的是醫護人員，「照顧病人同老人家不同，（醫護）未必知老人脾性、有否遊走傾向？」到設施爆滿又將院友推回院舍，淪為人球。

應對混亂，連隨是資訊混亂，李輝稱院舍每日接收不同指引，「主管每日收唔同電郵傳真，都唔知跟邊一個」。即使想查詢，院舍向對口單位社署查問，「又話唔關佢事，衞生事件要問番衞生署」。她形容疫情揭露公務員積存已久的陋習，「少做少錯、唔做唔錯」。

第5波疫情累計9,000多宗死亡個案，其中約一半為院舍院友，政府後來成立跨部門工作小組改善院舍抗疫能力，首要工作是改善院舍的通風指引。不過，香港院舍環境狹小，李輝認為當局未有考慮院舍的實際營運情況，令院舍陷於兩難，「如果院舍要大裝修，邊度搵地方遷離（院友）？」

不少專家預視會再有第6波疫情，她提議當局要有走在疫症前的思維，要設立統一指揮中心處理院舍情況，「要有高層次官員推郁所有人，你（部門間）平起平坐根本無可能做到，後期保安局做社區隔離設施，聽講靈活好多。」

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記者：蘇文軒

環境衞生 疫情 院舍 衞生署 保安局

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