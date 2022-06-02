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【布仁立逝世】前終審法院非常任法官布仁立逝世　林鄭及張舉能發文哀悼

政治 22:42 2022/06/02

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前終審法院非常任法官布仁立逝世。（香港終審法院網站相片）

前終審法院非常任法官布仁立逝世，特首林鄭月娥及終審法院首席法官張舉能發文表示深切哀悼。

林鄭指，布仁立於2000至2012年間出任香港終審法院非常任法官，並憑藉其豐富經驗，在任期間引領終審法院處理多宗複雜的案件，對本港司法機構作出重大貢獻。他在2013年獲特區政府頒授金紫荊星章。林鄭對布仁立爵士的辭世深感哀痛，謹代表特區政府，向他的家人致以深切慰問。

終審法院首席法官張舉能表示，布仁立出任終審法院非常任法官期間，曾審理多宗案件，並撰寫重要的判案書，令本港法學大為增益。他於2013年獲頒授金紫荊星章，以表揚他對香港的貢獻。張舉能代表司法機構，向布仁立的家人致以最深切的慰問。

布仁立於1928年在澳洲出生。他於1951年在昆士蘭取得大律師資格，並於1965年獲委任為御用大律師。布仁立於1976年獲委任為澳洲工業法庭法官及澳洲首都領地最高法院額外法官。他於1977年獲委任為澳洲聯邦法庭法官，並於1981年獲委任為澳洲高等法院大法官。於1995年至1998年期間，他出任澳州高等法院首席大法官。

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責任編輯：陳葆琳

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