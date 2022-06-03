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【防疫措施】深水埗酒吧違規營業　警拘負責人及251名客人遭票控

社會 08:54 2022/06/03

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(警方提供)

警方今日（3日）表示，深水埗有酒吧涉嫌違規營業，拘捕一名負責人及向251名顧客發告票。

深水埗警區人員根深入調查及情報分析，今日凌晨突擊搜查大南街195至201號一間酒吧，發現該酒吧涉嫌違規營業，一名43歲姓林男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。

另外，該酒吧內年齡介乎20至65歲的151名本地男子及100名本地女子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），遂向他們發出定額罰款通知書。人員亦發現其中一名48歲姓陳男子為通緝人士，遂將其拘捕。

警方呼籲市民須遵守預防及控制疾病的相關規例，以減低病毒在社區傳播的風險。警方會繼續於區內加強巡查，並強調會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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