【防疫措施】深水埗酒吧違規營業　警拘負責人及251名客人遭票控

▲ (警方提供)

警方今日（3日）表示，深水埗有酒吧涉嫌違規營業，拘捕一名負責人及向251名顧客發告票。

深水埗警區人員根深入調查及情報分析，今日凌晨突擊搜查大南街195至201號一間酒吧，發現該酒吧涉嫌違規營業，一名43歲姓林男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。

另外，該酒吧內年齡介乎20至65歲的151名本地男子及100名本地女子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），遂向他們發出定額罰款通知書。人員亦發現其中一名48歲姓陳男子為通緝人士，遂將其拘捕。

警方呼籲市民須遵守預防及控制疾病的相關規例，以減低病毒在社區傳播的風險。警方會繼續於區內加強巡查，並強調會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

