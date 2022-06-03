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【封區檢測】土瓜灣山利榮大廈發現2宗陽性個案　約1.8%住戶染疫　【不斷更新】

社會 09:00 2022/06/03

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居民落樓檢測。(譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:32】土瓜灣山西街3號利榮大廈約1.8%住戶染疫

土瓜灣山西街3號利榮大廈約110名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約90戶，當中約10戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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