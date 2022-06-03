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【防疫措施】警方聯食環巡查中環酒吧食肆　18人收告票

社會 09:22 2022/06/03

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(警方提供)

中西區連日來有多間酒吧爆疫。警方與食環署一連兩日巡查中環酒吧食肆，分別向涉嫌違反規例的2間餐飲處所，及18人發出傳票及定額罰款通知書。

中區警區聯同食物環境衞生署在本月2至3日，在蘭桂坊及蘇豪一帶巡查酒吧及食肆等餐飲業務處所，同時，警方亦派員喬裝乘客在上址一帶打擊的士「濫收車資」、「拒絕接載」以及「行車期間沒有展示的士咪錶指示器」等違法行為。

警員共巡查區內5間餐飲業務處所，並向涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（配戴口罩）規例》（第599I章）的2間餐飲處所發出2張傳票及18名人士發出18定額罰款通知書。

警方提醒市民，自政府於上月放寬社交距離措施，社會經濟活動重啟，市民外出消遣的意欲上升，但疫情反彈風險仍然存在，業界和市民均不容掉以輕心。

另外，市民消遣後對的士作為交通工具的需求亦有所增加，警方會繼續採取果斷的執法行動，打擊濫收車資及拒載等有關的士違法行為，以保障市民權益。市民如發現任何有關的士違法行為，應記下有關時間、地點、車牌、司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。

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責任編輯：余思嵐
 

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