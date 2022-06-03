【姜麗文結婚】姜麗文宣布當幸福人妻　早於3月美國註冊：We Got Married

姜麗文（Lesley）結婚！原來姜麗文於今年3月17日在美國結婚，不過一直沒有公布，在今天（6月3日）早上才於個人社交平台上載兩張與丈夫合照宣布已婚，寫道：「We Got Married 💍🥦🤍」

其實早在2020年，姜麗文與圈外男友Pakho在歐洲旅行時，獲Pakho求婚，二人原意更是在同年2月2日舉行婚禮，可是因為疫情，令婚期不斷延遲。

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幸姜麗文與Pakho感情穩定十分恩愛，疫情令婚期延誤卻不阻兩人結婚的決定，而Lesley在這兩年以來一直不掩飾恨嫁之心，常表示想早日嫁出。

在今年1月，姜麗文於TVB萬千星輝頒獎禮奪「飛躍進步女藝員」時，更在台上稱：「多謝我未婚夫好想快啲嫁畀你。」

到今年3月，他們終於在美國洛杉磯低調註冊結婚，儘管雙方父母及親朋未能飛往現場見證，但可透過視像觀禮分享喜悅，一對新人之後往泰國度蜜月。

現時姜麗文已返港投入工作，本身是歌手的她更在今天推出歌曲《爸爸放心我出嫁》。



姜麗文回覆TOPick表示：「好多謝大家咁多年嘅支持同愛! 經過兩年幾嘅延期，我哋喺 LA一個可以望住成個城市嘅山頂上面， 兩個人，同埋我哋最愛嘅家人朋友睇住zoom，簡單咁結咗婚啦！我好幸福，我好感恩, 我好開心!」

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