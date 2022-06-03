【端午節】天文台指今午12時21分出現「日當頭」 現象　下周初有大驟雨及狂風雷暴

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲，天氣炎熱。(譚以諾攝)

今日（6月3日）是端午節。天文台表示，西南氣流繼續影響本港，今日仍然驟晴驟雨，天氣炎熱。受雨區影響，與西南氣流相關，有幾陣驟雨，最高氣溫約32度。天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

天文台指，香港每年有兩次「日當頭」，即太陽會位於本港正上方，今年第一次是在今日12點21分出現，而另一次將會在7月9日。在北半球夏至時，太陽會直射北回歸線，到中午時太陽會直射頭頂，如果「日當頭」 現象發生時，在室外豎立竹竿或其他物件，便會看到「立竿無影」。

天文台預測今日本港地區大致多雲，天氣炎熱，有幾陣驟雨及雷暴，新界局部地區初時雨勢較大。下午部分時間有陽光。吹和緩至清勁西南風。展望星期六及星期日持續炎熱，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在下周於廣東沿岸徘徊，並帶來大驟雨及雷暴。

根據9天天氣預報，明天及周日部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。下周一及周二多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。下周三至下周六多雲，間中有驟雨。

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責任編輯：余思嵐