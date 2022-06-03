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【南韓通關】下周三起未打針旅客入境免隔離　抵韓須提供核酸檢測陰性證明

社會 10:29 2022/06/03

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南韓下周三起准許未打針旅客入境免隔離。

據韓聯社報道，南韓今日（3日）宣布，沒有接種新冠疫苗的外國旅客下周三（8日）起入境南韓毋須接受7天強制隔離，但須提供抵韓前3日內進行的PCR核酸檢測陰性證明。

總理韓惪洙指，南韓政府希望盡量減少大眾的不便，盡快恢復疫情前的正常生活，仁川國際機場下周三起會大幅度增加國際航班。

南韓法務部早前宣布，本周三（1日）起，將恢復發放外籍旅客的短期訪問簽證，包括港澳地區，可以旅遊、商務活動、探親、療養和會議等目的申請短期訪問簽證，最多停留90天，簽證有效期為3個月，適用於單次入境，入境簽證申請人數每日限額為30人。

根據早前韓國規定，於韓國境外接種2劑世界衛生組織認可的新冠疫苗後第14天至180天，或接種完第3針滿14天，並於檢疫情報預先登記系統 Q-CODE上登記接種記錄及上載證明，即可免除隔離。由6月1日起，12至17歲青少年接種2劑疫苗超過14天亦可免除隔離，而5至11歲兒童如果有接種完成者陪同，即使沒有接種疫苗，到達韓國後亦不需隔離。

海外入境者需於出發日48小時內接受PCR核酸檢測，並提供陰性證明方可登機。或可於出發日24小時內於診所或醫院進行快速抗原測試並提供陰性證明，代替PCR核酸檢測。

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記者：陳麗娜

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