【時尚速報】BURBERRY太古快閃限定店　橙色TB Monogram男女童裝全線熱爆

▲ BURBERRY TB Summer Monogram限定店營業至6月15日。

不經不覺時裝設計師Riccardo Tisci當上BURBERRY的創作總監已有4年時間，他的加盟為品牌帶來很多沖擊，當中最明顯的是推出首個Monogram圖案，而剛剛踏入盛夏，名為TB Summer Monogram系列作為今夏重點出擊作品，更在金鐘太古商場開設大型限定店。

問題來了，是否每一個高級時裝品牌都必須要有代表自己的Monogram圖案？答案當然不是，請大家看看CHANEL和HERMES，這兩大超級品牌到目前為止仍然未曾為自己奠下任何類似的圖案設計，所推出的產品依然其門如市。

但從另一角度來看，亦只有他倆能夠無視Monogram圖案的而且確能夠在商業市場上有著刺激銷量的本領，畢竟世上沒有多少個CHANEL和HERMES，而Monogram在市場上無往不利，還不是因為沒有一個比該圖案更快捷的方法，讓你身邊的人看懂你是用了哪一個品牌的出品。

因此，由開創Monogram圖案原祖的Louis Vuitton、到從來自命不平凡的Hedi Slimane接手Celine後，最後都要來一個Monogram圖案系列以作招徠。

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BURBERRY於這方面的圖案早在4年前已經公告天下，當年創作總監Riccardo Tisci踏入品牌的第一步，就是邀請英國著名的平面設計師Peter Saville為BURBERRY來個破舊立新，既重新設計品牌商標字體，同是亦抽取品牌始創人Thomas Burberry名字上的T與B衍生為Monogram圖案。

而經過這數年間TB Monogram圖案由始祖的卡其色與啡色的組合後，來到今個盛夏演變為以橙色為主的TB Summer Monogram系列。

這一個系列設計上非常簡單，服裝款式全是基本項目配合全新色相的Monogram圖案，包括版型寬鬆的男裝、polo tee、tee、衞衣、gabardine風衣和恤衫等，亦因為配合海浴而提供泳衣，擺明車馬商業掛帥，相較於被外間評論一致叫好，被譽為「Riccardo終於回來了」的今年秋冬系列，TB Summer Monogram無疑是為了擁抱大眾市場，商業味濃得化不開的一個系列。

TB Summer Monogram限定店

日期：即日起至15/6

時間：10：30am - 8：00pm

地址：金鐘太古廣場LG1 Garden Court

記者：何偉雄