  • 31°C
香港時間 : 2022603日 (週五) 12:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【時尚速報】BURBERRY太古快閃限定店　橙色TB Monogram男女童裝全線熱爆

休閒消費 11:41 2022/06/03

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

BURBERRY TB Summer Monogram限定店營業至6月15日。

不經不覺時裝設計師Riccardo Tisci當上BURBERRY的創作總監已有4年時間，他的加盟為品牌帶來很多沖擊，當中最明顯的是推出首個Monogram圖案，而剛剛踏入盛夏，名為TB Summer Monogram系列作為今夏重點出擊作品，更在金鐘太古商場開設大型限定店。

問題來了，是否每一個高級時裝品牌都必須要有代表自己的Monogram圖案？答案當然不是，請大家看看CHANEL和HERMES，這兩大超級品牌到目前為止仍然未曾為自己奠下任何類似的圖案設計，所推出的產品依然其門如市。

但從另一角度來看，亦只有他倆能夠無視Monogram圖案的而且確能夠在商業市場上有著刺激銷量的本領，畢竟世上沒有多少個CHANEL和HERMES，而Monogram在市場上無往不利，還不是因為沒有一個比該圖案更快捷的方法，讓你身邊的人看懂你是用了哪一個品牌的出品。

因此，由開創Monogram圖案原祖的Louis Vuitton、到從來自命不平凡的Hedi Slimane接手Celine後，最後都要來一個Monogram圖案系列以作招徠。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

BURBERRY於這方面的圖案早在4年前已經公告天下，當年創作總監Riccardo Tisci踏入品牌的第一步，就是邀請英國著名的平面設計師Peter Saville為BURBERRY來個破舊立新，既重新設計品牌商標字體，同是亦抽取品牌始創人Thomas Burberry名字上的T與B衍生為Monogram圖案。

而經過這數年間TB Monogram圖案由始祖的卡其色與啡色的組合後，來到今個盛夏演變為以橙色為主的TB Summer Monogram系列。

這一個系列設計上非常簡單，服裝款式全是基本項目配合全新色相的Monogram圖案，包括版型寬鬆的男裝、polo tee、tee、衞衣、gabardine風衣和恤衫等，亦因為配合海浴而提供泳衣，擺明車馬商業掛帥，相較於被外間評論一致叫好，被譽為「Riccardo終於回來了」的今年秋冬系列，TB Summer Monogram無疑是為了擁抱大眾市場，商業味濃得化不開的一個系列。

TB Summer Monogram限定店
日期：即日起至15/6
時間：10：30am - 8：00pm
地址：金鐘太古廣場LG1 Garden Court

記者：何偉雄

相關文章

【MARNI MARKET】入門手袋破天荒$1,600起　銅鑼灣限定快閃店即日開鑼【內附地址】
13:21 2022/06/01
【MARNI MARKET】入門手袋破天荒$1,600起　銅鑼灣限定快閃店即日開鑼【內附地址】
【奢華腕錶】CHANEL推6款WANTED腕錶　最矜貴終極版J12限量編號發行5組【內附詳情】
13:06 2022/06/01
【奢華腕錶】CHANEL推6款WANTED腕錶　最矜貴終極版J12限量編號發行5組【內附詳情】
【奢華球衣】BALENCIAGA首度聯乘adidas遭熱議　$7,900足球衫網民大呼不值
15:46 2022/05/26
【奢華球衣】BALENCIAGA首度聯乘adidas遭熱議　$7,900足球衫網民大呼不值

你可能感興趣

【MARNI MARKET】入門手袋破天荒$1,600起　銅鑼灣限定快閃店即日開鑼【內附地址】
13:21 2022/06/01
【MARNI MARKET】入門手袋破天荒$1,600起　銅鑼灣限定快閃店即日開鑼【內附地址】
【奢華腕錶】CHANEL推6款WANTED腕錶　最矜貴終極版J12限量編號發行5組【內附詳情】
13:06 2022/06/01
【奢華腕錶】CHANEL推6款WANTED腕錶　最矜貴終極版J12限量編號發行5組【內附詳情】
【奢華球衣】BALENCIAGA首度聯乘adidas遭熱議　$7,900足球衫網民大呼不值
15:46 2022/05/26
【奢華球衣】BALENCIAGA首度聯乘adidas遭熱議　$7,900足球衫網民大呼不值
太古廣場 Pacific Place 消費資訊 消費種類 鞋履 手袋 時裝服飾種類 時裝服飾

最高瀏覽

【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
14:34 2022/02/10
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
16:56 2022/06/01
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
【靚太廚房】零失敗電飯煲焗薑蔥霸王雞　「快靚正」懶人料理滿足食肉獸
12:42 2022/05/26
【靚太廚房】零失敗電飯煲焗薑蔥霸王雞　「快靚正」懶人料理滿足食肉獸