【MIRROR演唱會】鏡粉老公將永久關閉專頁　前夫版主：感謝呢一年嘅關注及支持

▲ 由鏡粉（MIRROR粉絲）老公開設的社交平台專頁「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」將永久關閉。

由鏡粉（MIRROR粉絲）老公所開設的社交平台專頁「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發布帖文，宣布將於MIRROR舉行演唱會後會永久關閉專頁，前夫版主表示對今次MIRROR演唱會的安排極度不滿，因此下了這個決定。

前夫版主又感謝其他前夫於過去一年對專頁的關注及支持，特別感謝另外兩位專頁Admin。

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前夫關注組

姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安、江𤒹生、楊樂文、柳應廷、王智德、陳瑞輝、李駿傑、邱傲然及邱士縉因參加ViuTV節目《全民造星》而走紅的，12子組成男團MIRROR成功俘虜不少鏡粉，成為當今人氣高企的男團。

有鏡粉老公笑言另一半被MIRROR搶走，因而於去年7月開設了社交平台專頁「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，至今一直大受網民歡迎並吸引超過35萬人加入，而且多個由網民發布的帖文亦備受其他網民關注及引起廣泛討論，觸目度甚高。

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永久關閉專頁

前夫版主於專頁寫道：

我對今次Mirror演唱會嘅安排感到極度不滿，為此，我宣布將會於Mirror演唱會後永久關閉「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」。

感謝各位喺呢一年時間嘅關注及支持，同埋我兩位有咩事都撐我嘅Admin。

Mirror賣廣告，鏡粉衝住買哂佢

有Mirror卡抽，鏡粉一日三餐食老麥

Mirror出席活動，鏡粉早一日去排隊霸位

Mirror出新MV，鏡粉人肉loop到幾百萬view唔知為乜

Mirror出新歌，唔洗你比錢宣傳，佢地自己出錢出力搞應援

好喇，首個紅館演唱會

難買飛就預左啦，咁多人想睇

一睇個floor plan，喂黑洞咁嘅樣嘅？

他繼續抒發感受：

比我嘅感覺係：

你眠乾睡濕養大個仔

想參加佢嘅畢業典禮

但，你要睇下好唔好彩先買到飛

一係你就幫襯校長個fd買份保險

一係就係canteen買24個月餐券

想坐靚位？買兩set丫

你地而加係將鏡粉對Mirror嘅愛綁架

你當鏡粉係ATM係水魚

錢係要賺，但食相唔係咁難睇掛

各位演唱會嘅主辦單位

你地係咪真係以為d鏡粉個個都幾億身家？

我地成日鬧黃牛

你地就自己做大黃牛

唔洗驚，今次實有人睇架

下次？唔知嚕

他感慨道：

買唔到飛我無乜所謂

反正又唔係我睇

如果你唔知我嬲乜

你試下將上面「鏡粉」呢兩個字換做我老婆/我老母/我個女

咁可能會投入d

RC 2/6 22:30