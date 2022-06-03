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【沙頭角碼頭】沙頭角碼頭與深圳鹽田成三圈佈局　無計劃開放中英街

社會 11:44 2022/06/03

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行政長官主持沙頭角碼頭開放儀式。(陳國峰攝)

沙頭角碼頭今日（3日）正式開放，計劃逢星期六日及公眾假期開放，試驗期內可有三輛旅遊巴進入，為期六個月。林鄭月娥稱，將以沙頭角為開端，深化香港深圳雙城三圈空間佈局。

行政長官林鄭月娥出席沙頭角碼頭開放儀式時指，將逐步開放沙頭角地區，深化香港深圳鹽田、大鵬半島形成「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」，推動生態旅遊發展。

林鄭月娥冀局部開放沙頭角可形成多贏局面，逐步打通以沙頭角為重點的旅遊發展，以文化傳承、自然保育為核心，為沙頭角注入新動力。

同場參與儀式的保安局副局長區志光表示，當局會關注開放後區內的保安問題，在下階段開放前檢視相關配套。他又指，由於中英街鄰近與深圳邊境，容易誤闖司法管轄區或構執法問題，故無計劃向遊客開放。

旅遊業議會主席徐王美倫反映，業界對開放沙頭角反應雀躍，未來3個月將開辦156個旅行團，旅議會的評審委員會已按旅行社經驗及旅行團特色等條件，選出26間旅行社舉辦本地遊。

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記者：盧佩琳

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