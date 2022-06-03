【限時優惠】日清六月限定福袋全月登場   合味道紀念館工作坊父親節好去處【內附地址】

▲ 「夏日熱辣級挑戰」福袋套裝$120。(相片由合味道紀念館提供)

合味道紀念館香港逢星期五舉行的「日清Friday BUY & TRY」以全抵價發售日清食品，整個六月，特別推出「夏日熱辣級挑戰」福袋套裝，只需$120即可掃走7款不同程度的辣味日清產品，加上美觀實用的日清噴霧水壺，適合炎炎夏日清爽消暑之用。

父親節將至，想給爸爸一個難忘活動，孝順仔女不妨帶他到訪紀念館，於3大工作坊親手整禮物，製作獨一無二的合味道杯麵，寫上平時不會說出口的蜜語，物輕情意重。如爸爸是一家之「煮」，則可帶他在「出前一丁工作坊」從搓揉麵粉開始，炮製一個充滿個人特色、屬於自己的出前一丁。而全球獨家限定的「榖物麥片工作坊」則可與爸爸一同了解這款早餐名物誕生的緣由及製作過程，齊齊長知識。

▲ 「日清Friday BUY & TRY」以全抵價發售日清食品。(相片由合味道紀念館提供)

DIY之後，不妨與爸爸在館內展開鬥智鬥力的刺激之旅，挑戰紀念館一周年全新推出的原創實景解密遊戲——福爾摩「清」，以$50 升級換購福爾摩「清」遊戲包一份，過關完成多項任務，找出館長所收藏的秘密，換取獨家限定的福爾摩「清」遊戲簿及紀念印章。

合味道紀念館香港「日清Friday BUY & TRY」

日期︰每逢星期五舉行

地點：尖沙咀廣東道33號中港城 2 樓 26-35 號舖

開放時間：上午11時15分至晚上7時15分，逢星期三休館。

記者：周美好