【端午節】男子一日三餐食粽血糖飆升昏迷險死　中醫：跌打損傷及三高人士不宜進食

▲ 一名患有糖尿病的65歲男子，端午節前夕一日三餐食粽，導致血糖飆升昏迷險死。

端午節少不免會吃應節食品，但美食可口，也要適可而止。內地一名患有糖尿病的65歲男子，在端午節前夕一日三餐食粽，不久就出現突然頭暈乏力的情形，送院檢查發現血糖飆升至18。醫生表示粽內有蜜餞及豆沙等材料，加上男子食粽時喜歡落糖，導致其血糖快速上升。

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據內地傳媒報道，江蘇一名65歲林姓男子本身患有糖尿病，臨近端午節一日三餐都食粽，不久就突然頭暈乏力，送院治療期間更一度昏迷，後被確診為「糖尿病酮症酸中毒」，經搶救才撿救回一命。

醫生提醒，粽子高糖高熱量，加上粽子不容易消化而且粘度比較大，不能食太多。

央廣網報道指出，粽子是糯米製品，性質黏，並且含有較多的鹽或糖，熱量很高。如果一次吃太多，很容易引起胃酸過多、胃脹等消化不良症。此外，食粽也不要搭配冷飲。

食粽時最好搭配一碗清淡的湯，冬瓜湯、青菜湯、絲瓜湯等都可以增加膳食纖維、礦物質和維生素。

中醫：跌打損傷及三高人士不宜進食

本港註冊中醫師陳家信曾指出，粽的主要成分為糯米，有跌打損傷的病人禁止食用，因其性黏膩，影響氣血運氣，阻礙散瘀消腫。臨床亦多見病人因食糯米後而疼痛加重，部分病人更對菠菜或珍珠米有同樣反應。

除了有血瘀腫痛病人之外，三高人士（高血壓、高膽固醇、高血糖）、濕熱痰多體質及脾胃消化功能差者，都不宜進食糯米，小兒都不宜多食。

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責任編輯：羅嘉欣