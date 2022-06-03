【女人心】女人拍照時是最順服聽話 站在鏡頭前的女人都希望拍得「靚」

▲ 女人在拍照時，是最順服、最聽話的。

那日從早至黃昏，在白石角逸瓏灣8拍照，為即將出版的新書拍攝封面和有關內容。我就在攝影師、美指及編輯指定的「崗位」上任由擺布，一整天的微笑、大笑、露齒的、不露齒的、開懷的、含蓄的。

有人說女人在拍照時，是最順服、最聽話的，攝影師叫她的臉向左轉，她就不敢把臉向右轉，因為所有站在鏡頭前的女人，都希望拍出來的效果，就是一個「靚」字，當然是人「靚」，其他的管它東歪西倒，跟她無相干。我是女人，自然人同此心，唔靚唔收貨，不然還會哭鬧一番。

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今年書展定在七月二十日開幕，拙作主題是日常如何能排毒、疫症痊癒後如何修補自己的健康。勞師動眾地邀請了醫生、物理治療師、獸醫（與家中寵物的關係）、銀行家、演藝界一姐等等，與讀者分享他們的健康秘訣。

美指提議，找空氣清新、景色宜人，又有氣派的地方拍攝封面，想起了信和集團的田兆源先生，於是請求他幫手，他一如既往、二話沒說：「去我哋逸瓏灣8會所啦，相信啱你哋要求。」且送來Video供參考，看完後一致叫好。

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